Onda tropical dejará lluvias y tormentas eléctricas en Honduras este 19 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estará provocando este viernes 19 de septiembre abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, según informó el pronosticador de turno de Cenaos-Copeco, José Pavón. El especialista advirtió que las precipitaciones podrían presentarse de forma ocasionalmente fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas. “Se estarán generando con mayor intensidad y mayores acumulados de precipitación sobre las regiones sur, sur occidental, occidental y centro”, indicó Pavón.

De acuerdo con el pronóstico, el resto de las regiones del país también experimentará lluvias, aunque con menor intensidad en comparación con las zonas señaladas. En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe registrará un oleaje de entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca será de 2 a 4 pies, precisó el experto. Respecto a las temperaturas, para Tegucigalpa se prevé una máxima de 26 C° y una mínima de 18 C°. En la región central se espera una máxima de 28 C° y mínima de 20 C°. En la región insular los valores oscilarán entre una máxima de 31 C° y una mínima de 28 C°. En la zona norte se pronostican 31 C° de máxima y 26 C° de mínima.