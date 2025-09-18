  1. Inicio
Onda tropical dejará lluvias y tormentas eléctricas en Honduras este 19 de septiembre

El pronosticador José Pavón de Cenaos informó que el paso de una onda tropical traerá fuertes lluvias y tormentas a Honduras este viernes 19 de septiembre

  • 18 de septiembre de 2025 a las 18:49
Cenaos prevé lluvias, chubascos y tormentas por onda tropical este viernes en Honduras, con mayor intensidad en zonas sur y occidente

 Foto: Cortesía-redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estará provocando este viernes 19 de septiembre abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, según informó el pronosticador de turno de Cenaos-Copeco, José Pavón.

El especialista advirtió que las precipitaciones podrían presentarse de forma ocasionalmente fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas.

“Se estarán generando con mayor intensidad y mayores acumulados de precipitación sobre las regiones sur, sur occidental, occidental y centro”, indicó Pavón.

Declaran alerta roja en municipios aledaños al río Ulúa y amarilla en nueve departamentos

De acuerdo con el pronóstico, el resto de las regiones del país también experimentará lluvias, aunque con menor intensidad en comparación con las zonas señaladas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe registrará un oleaje de entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca será de 2 a 4 pies, precisó el experto.

Respecto a las temperaturas, para Tegucigalpa se prevé una máxima de 26 C° y una mínima de 18 C°. En la región central se espera una máxima de 28 C° y mínima de 20 C°.

En la región insular los valores oscilarán entre una máxima de 31 C° y una mínima de 28 C°. En la zona norte se pronostican 31 C° de máxima y 26 C° de mínima.

Lluvias e inundaciones dejaron 25 viviendas afectadas en la capital, reportan bomberos

La región oriental alcanzará una máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°. Para el sur, se anticipa la temperatura más alta del país con 32 C° de máxima y 24 C° de mínima.

Mientras tanto, la región occidental reportará condiciones más frescas con una máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°.

El pronóstico fue emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

