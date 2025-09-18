Onda tropical dejará lluvias y tormentas eléctricas en Honduras este 19 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estará provocando este viernes 19 de septiembre abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, según informó el pronosticador de turno de Cenaos-Copeco, José Pavón.
El especialista advirtió que las precipitaciones podrían presentarse de forma ocasionalmente fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas.
“Se estarán generando con mayor intensidad y mayores acumulados de precipitación sobre las regiones sur, sur occidental, occidental y centro”, indicó Pavón.
De acuerdo con el pronóstico, el resto de las regiones del país también experimentará lluvias, aunque con menor intensidad en comparación con las zonas señaladas.
En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe registrará un oleaje de entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca será de 2 a 4 pies, precisó el experto.
Respecto a las temperaturas, para Tegucigalpa se prevé una máxima de 26 C° y una mínima de 18 C°. En la región central se espera una máxima de 28 C° y mínima de 20 C°.
En la región insular los valores oscilarán entre una máxima de 31 C° y una mínima de 28 C°. En la zona norte se pronostican 31 C° de máxima y 26 C° de mínima.
La región oriental alcanzará una máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°. Para el sur, se anticipa la temperatura más alta del país con 32 C° de máxima y 24 C° de mínima.
Mientras tanto, la región occidental reportará condiciones más frescas con una máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°.
El pronóstico fue emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).