Vaguada dejará lluvias en Honduras este viernes, ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie sobre el oriente del país dejará lluvias débiles en las regiones de oriente y noroccidente durante este viernes 29 de agosto, confirmó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“El fenómeno estará generando precipitaciones débiles en esas zonas desde horas de la mañana”, explicó el especialista.
De acuerdo con Fonseca, la brisa proveniente del océano Pacífico complicará más el panorama por la tarde. “Se esperan lluvias y chubascos débiles, ocasionalmente moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en el suroccidente y sur”, señaló.
Las condiciones en el mar también estarán alteradas. “Los oleajes estarán de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca”, detalló.
El reporte de temperaturas para este viernes muestra variaciones en cada región. “En el Distrito Central la máxima será de 30 grados y la mínima de 19. Para la región central se esperan 31 de máxima y 20 de mínima. En la región insular 30 de máxima y 27 de mínima”, indicó Fonseca.
En la zona norte se prevén 30 grados de máxima y 24 de mínima, mientras que en la oriental el termómetro marcará hasta 32 de máxima y 20 de mínima.
Para el sur se anticipa el clima más cálido del país. “En la región sur, la temperatura más alta llegará a 36 grados y la mínima a 26”, sostuvo el pronosticador.
En cambio, la región occidental registrará temperaturas más frescas. “En esa región la máxima será de 28 grados y la mínima de 16”, añadió Fonseca.
Las lluvias con tormentas eléctricas se concentrarán en el sur y suroccidente, por lo que los expertos recomiendan tomar precauciones ante la variación climática.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).