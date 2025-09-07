  1. Inicio
Lluvias con tormentas eléctricas este lunes en occidente y sur del país, según expertos

La convergencia de humedad del Caribe y Pacífico generará lluvias y chubascos dispersos en gran parte del país este 8 de septiembre, según Cenaos

  • 07 de septiembre de 2025 a las 17:48
Cenaos pronostica lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país este lunes 8 de septiembre.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Luis Fonseca, informó que este lunes 8 de septiembre una onda tropical y la humedad proveniente de dos océanos estarán dejando lluvias en varias zonas del país.

“El desplazamiento de una onda tropical hacia el occidente por la mañana y la convergencia de viento de humedad proveniente desde el mar Caribe y del océano Pacífico por la tarde estarán produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en la mayor parte del territorio nacional”, explicó Fonseca.

El especialista indicó que los mayores acumulados se esperan en el occidente y sur, donde las precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas eléctricas.

“Los mayores acumulados con tormentas eléctricas se esperan en las regiones occidente y sur”, detalló el pronosticador.

En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca precisó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies.

Respecto a las temperaturas, señaló que el Distrito Central registrará una máxima de 31 C y una mínima de 20 C, mientras que la región central alcanzará los 28 C como máxima y 19 C como mínima.

En la región insular, los valores se ubicarán entre los 31 C de máxima y 28 C de mínima; en el norte, la máxima será de 31 C y la mínima de 24 C, y en el oriente, las temperaturas oscilarán entre 31 C y 20 C.

Para la región sur, el termómetro marcará la temperatura más alta del país con 33 C y una mínima de 24 C, mientras que en el occidente se esperan 28 C de máxima y 16 C de mínima, según detalló Fonseca.

Con estas condiciones, el clima del inicio de semana estará marcado por lluvias, tormentas eléctricas y contrastes térmicos en las distintas regiones del territorio hondureño.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

