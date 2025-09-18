Declaran alerta roja en municipios aledaños al río Ulúa y amarilla en nueve departamentos

San Pedro Sula, Honduras.- Alerta roja para los municipios cercanos al río Ulúa debido al riesgo de desbordamientos, emitió La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). La medida aplica para Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; así como para El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, extendiéndose hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, y Alianza en Valle.

De igual manera, Copeco informó que se mantiene la alerta amarilla en Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y en el Distrito Central de Francisco Morazán. El boletín establece además la extensión de la alerta verde para los departamentos de La Paz y Francisco Morazán. La vigencia de esta medida es de 12 horas, a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 18 de septiembre. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indicó que "se mantiene la influencia de una vaguada sobre el territorio nacional que generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y dispersos, con tormentas eléctricas".