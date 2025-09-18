Declaran alerta roja en municipios aledaños al río Ulúa y amarilla en nueve departamentos

San Pedro Sula, Honduras.- Alerta roja para los municipios cercanos al río Ulúa debido al riesgo de desbordamientos, emitió La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
La medida aplica para Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; así como para El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, extendiéndose hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, y Alianza en Valle.
De igual manera, Copeco informó que se mantiene la alerta amarilla en Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y en el Distrito Central de Francisco Morazán.
El boletín establece además la extensión de la alerta verde para los departamentos de La Paz y Francisco Morazán.
La vigencia de esta medida es de 12 horas, a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 18 de septiembre.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indicó que “se mantiene la influencia de una vaguada sobre el territorio nacional que generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y dispersos, con tormentas eléctricas”.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones Sur, Suroccidente, Occidente y áreas del Centro del país, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos.
En su comunicado, Copeco recomendó a las autoridades locales “mantenerse en observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente a los pobladores que residen en zonas vulnerables”.
También llamó a la población que vive cerca de ríos y quebradas a tomar medidas preventivas, ya que podrían registrarse desbordamientos, deslaves y hundimientos.
Las labores de limpieza de cunetas, tragantes y drenajes son esenciales, además de asegurar techos para prevenir inundaciones urbanas repentinas.
Finalmente, Copeco hizo un llamado a las instituciones de primera respuesta a realizar evacuaciones obligatorias si se identifica una amenaza que ponga en riesgo la vida humana.