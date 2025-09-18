Fuertes lluvias dejan 26 familias albergadas y 126 afectados en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en el Distrito Central dejaron 26 familias albergadas y un total de 126 personas afectadas en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Los aguaceros, que acumularon hasta 120 milímetros de agua, provocaron daños en 76 zonas de la capital, informó el coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, Julio Quiñones.

“24 familias fueron atendidas en albergues solidarios y dos en espacios como una iglesia y un centro comunal”, detalló.

Entre las zonas más impactadas se encuentran las colonias La Era, Dulce Nombre de Jesús, Vegas del Country, Alameda y la Villa Olímpica. En el sector de la Antigua Penitenciaría Central, el río Chiquito se desbordó, afectando a los vecinos cercanos.

En la colonia Dulce Nombre de Jesús, varias familias sufrieron inundaciones severas.

“Con estas inundaciones lo perdí todo, hasta el muro de atrás colapsó y nosotros no podemos construir aquí porque son áreas verdes”, relató Ana Hernández, pobladora afectada.

Doña Ana narró que desde las 3:00 de la mañana tuvo que sacar lodo de su humilde casa, ya que las corrientes arrastraron todo tipo de residuos.

Amplió que estas lluvias la han afectado más que años anteriores, ya que tiene 20 años de vivir en la zona. Al menos tres familias fueron afectadas por las lluvias en esta misma colonia.