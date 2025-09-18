Fuertes lluvias dejan 26 familias albergadas y 126 afectados en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en el Distrito Central dejaron 26 familias albergadas y un total de 126 personas afectadas en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Los aguaceros, que acumularon hasta 120 milímetros de agua, provocaron daños en 76 zonas de la capital, informó el coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, Julio Quiñones.
“24 familias fueron atendidas en albergues solidarios y dos en espacios como una iglesia y un centro comunal”, detalló.
Entre las zonas más impactadas se encuentran las colonias La Era, Dulce Nombre de Jesús, Vegas del Country, Alameda y la Villa Olímpica. En el sector de la Antigua Penitenciaría Central, el río Chiquito se desbordó, afectando a los vecinos cercanos.
En la colonia Dulce Nombre de Jesús, varias familias sufrieron inundaciones severas.
“Con estas inundaciones lo perdí todo, hasta el muro de atrás colapsó y nosotros no podemos construir aquí porque son áreas verdes”, relató Ana Hernández, pobladora afectada.
Doña Ana narró que desde las 3:00 de la mañana tuvo que sacar lodo de su humilde casa, ya que las corrientes arrastraron todo tipo de residuos.
Amplió que estas lluvias la han afectado más que años anteriores, ya que tiene 20 años de vivir en la zona. Al menos tres familias fueron afectadas por las lluvias en esta misma colonia.
Las lluvias también destruyeron la calle hacia la aldea El Lolo, lo que dificulta la circulación de vehículos.
El Cuerpo de Bomberos reportó rescates en la colonia Reparto por Arriba, donde el desbordamiento de aguas residuales atrapó a personas en sus viviendas. También auxiliaron a ciudadanos varados dentro de un vehículo en la colonia Alameda y atendieron la caída de árboles en distintos puntos de la capital.
Además, se reportaron árboles caídos en varios sitios de Tegucigalpa y Comayagüela.
Ante la saturación de suelos y el riesgo de deslizamientos, la Alcaldía del Distrito Central, a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), decretó alerta amarilla desde el mediodía del jueves.
La medida fue adoptada a partir de las 12:00 del mediodía de este jueves, según lo informó la Alcaldía a través del Codem.
La alerta se generó debido a los pronósticos de lluvia que se mantienen vigentes para el municipio del Distrito Central.
Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna capitalina, la ciudad registra acumulados de lluvia que superan los 120 milímetros, cifra que coloca en condición crítica varios sectores de la capital al elevar los riesgos de deslizamientos y anegamientos.