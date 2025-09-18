  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Calle hacia aldea El Lolo destrozada e inundada tras fuertes lluvias

Las intensas lluvias provocaron inundaciones y daños en la calle que conecta con la aldea El Lolo, especialmente en la colonia Dulce Nombre de Jesús, afectando la movilidad de los vecinos.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 12:32
El Heraldo Videos