En alerta verde ocho departamentos por 24 horas por ingreso de onda tropical

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta verde para ocho departamentos del país por un plazo de 24 horas debido a una onda tropical que dejará lluvias en diferentes sectores del territorio hondureño.
El estado de alerta entró en vigencia a partir de las 11:00 p.m del pasado lunes, abarcando a los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Comayagua y Francisco Morazán. Asimismo, se aplica para el municipio de Alianza en Valle.
De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el desplazamiento y remanentes de la onda tropical, la presencia de una vaguada y el ingreso de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico generarán precipitaciones y chubascos.
Las regiones que se verán afectadas por las lluvias son las del occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y zonas montañosas del norte de Honduras.
En ese sentido, Copeco llama a la población a tomar precauciones, principalmente a aquellos que habitan en sectores vulnerables a inundaciones, deslaves, derrumbes y hundimientos.
De igual forma, exhorta a la ciudadanía a no cruzar ríos, riachuelos, vados y quebradas cuyo caudal esté crecido, con el fin de evitar tragedias.
Cabe recordar que Cenaos desde días atrás vaticinó el ingreso de la onda tropical para esta fecha en el marco del feriado de la Semana Morazánica. Se espera que para el viernes 3 de octubre ingrese otra onda tropical al territorio nacional.
El país se encuentra en la temporada ciclónica en el océano Atlántico, la cual inició desde el pasado 1 de junio y culminará el 30 de noviembre.
El pasado 31 de mayo Cenaos indicó que existe la posibilidad de que se formen hasta cinco huracanes de alta peligrosidad que se formarían en el océano Atlántico.
Los nombres que llevaría cada ciclón formado en el Atlántico en este año son los siguientes: Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Ferdinand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Néstor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van y Wendy.