En alerta verde ocho departamentos por 24 horas por ingreso de onda tropical

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta verde para ocho departamentos del país por un plazo de 24 horas debido a una onda tropical que dejará lluvias en diferentes sectores del territorio hondureño. El estado de alerta entró en vigencia a partir de las 11:00 p.m del pasado lunes, abarcando a los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Comayagua y Francisco Morazán. Asimismo, se aplica para el municipio de Alianza en Valle.

De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el desplazamiento y remanentes de la onda tropical, la presencia de una vaguada y el ingreso de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico generarán precipitaciones y chubascos. Las regiones que se verán afectadas por las lluvias son las del occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y zonas montañosas del norte de Honduras. En ese sentido, Copeco llama a la población a tomar precauciones, principalmente a aquellos que habitan en sectores vulnerables a inundaciones, deslaves, derrumbes y hundimientos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De igual forma, exhorta a la ciudadanía a no cruzar ríos, riachuelos, vados y quebradas cuyo caudal esté crecido, con el fin de evitar tragedias.