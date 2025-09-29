Más de un centenar de capitalinos permanece en albergues debido a las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.-Las lluvias no dan tregua en la capital hondureña y continúan causando estragos en distintos barrios y colonias, mientras las alertas se siguen extendiendo.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), solo entre las 6:00 a.m del domingo y lunes, el Distrito Central registró un acumulado de lluvias que supera los 23 milímetros.
Esta situación provocó inundaciones en algunos puntos de la capital, entre ellos, la colonia Buena Vista y Unidad y Fuerza, donde varias familias registraron pérdidas materiales.
“Tuvimos dos colonias con afectaciones este fin de semana: Buena Vista y Unidad y Fuerza. Ambas reportaron problemas de inundaciones; solo anoche, dos familias resultaron afectadas”, aseguró Julio Quiñones, coordinador de cambio climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La preocupación de todas las familias parece que aún no llegará a su fin. Según los pronósticos, de Cenaos y las estaciones meteorológicas de la comuna, las lluvias continuarán en el municipio durante lo que resta de la semana.
La situación provocó que la AMDC declarará en alerta verde el municipio, por sexta vez en el mes. En esta ocasión, la medida estará vigente durante 72 horas, es decir, que finaliza hasta el miércoles 1 de octubre.
“La medida se realiza de acuerdo a los análisis efectuados por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la AMDC y ante el acumulado de lluvias, los cuales se registran en nuestras estaciones meteorológicas instaladas en puntos estratégicos por parte de la comuna capitalina”, aseguró la Alcaldía.
Agregó que “debido al pronóstico de lluvias que se esperan para los próximos días y adicional al paso de disturbios tropicales, se activarán los equipos para un monitoreo de todas las zonas vulnerables de la capital y de los umbrales de saturación de los suelos”.
Jorge Aldana, edil capitalino, aseguró que, de momento, hay 101 personas que están haciendo uso de albergues ubicados en distintos puntos estratégicos, cercanos a zonas consideradas de alto riesgo.
Instó a la población a hacer uso de la línea 100 y reportar cualquier incidente para que puedan atenderlo de forma inmediata y sin necesidad de que ninguna persona ponga en riesgo su vida.