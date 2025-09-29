Más de un centenar de capitalinos permanece en albergues debido a las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.-Las lluvias no dan tregua en la capital hondureña y continúan causando estragos en distintos barrios y colonias, mientras las alertas se siguen extendiendo. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), solo entre las 6:00 a.m del domingo y lunes, el Distrito Central registró un acumulado de lluvias que supera los 23 milímetros. Esta situación provocó inundaciones en algunos puntos de la capital, entre ellos, la colonia Buena Vista y Unidad y Fuerza, donde varias familias registraron pérdidas materiales.

"Tuvimos dos colonias con afectaciones este fin de semana: Buena Vista y Unidad y Fuerza. Ambas reportaron problemas de inundaciones; solo anoche, dos familias resultaron afectadas", aseguró Julio Quiñones, coordinador de cambio climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). La preocupación de todas las familias parece que aún no llegará a su fin. Según los pronósticos, de Cenaos y las estaciones meteorológicas de la comuna, las lluvias continuarán en el municipio durante lo que resta de la semana. La situación provocó que la AMDC declarará en alerta verde el municipio, por sexta vez en el mes. En esta ocasión, la medida estará vigente durante 72 horas, es decir, que finaliza hasta el miércoles 1 de octubre.