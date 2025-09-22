​​​​​Más de 170 incidencias por lluvias se registran en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en la última semana provocaron más de 170 incidencias en las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, entre ellas calles inundadas, viviendas anegadas, tráfico colapsado y daños materiales que reflejan la vulnerabilidad de la capital hondureña.

Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), confirmó que en la última semana se atendieron más de 170 emergencias.

“Ayer (domingo) tuvimos cinco incidentes importantes: problemas de inundaciones, tragantes obstruidos que afectaron la movilidad a la altura de la colonia Honduras y Camosa; un muro que colapsó en Centroamérica Oeste y la crecida de la quebrada en Vegas del Country”, explicó.

El funcionario precisó que, aunque hubo daños en la infraestructura, no se registraron consecuencias graves en la población.

“Estos incidentes no ocasionaron afectaciones a la vida de las personas. Nuestros equipos de respuesta estuvieron en el lugar para contribuir a darle salida al agua”, aseguró.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre los problemas recurrentes destacó la obstrucción de un tragante en el sector de la colonia Calpules debido a un relleno realizado por vecinos. Según Quiñones, las cuadrillas municipales trabajan de forma permanente para dar cobertura a cada emergencia.