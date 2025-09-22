​​​​​Más de 170 incidencias por lluvias se registran en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en la última semana provocaron más de 170 incidencias en las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, entre ellas calles inundadas, viviendas anegadas, tráfico colapsado y daños materiales que reflejan la vulnerabilidad de la capital hondureña.
Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), confirmó que en la última semana se atendieron más de 170 emergencias.
“Ayer (domingo) tuvimos cinco incidentes importantes: problemas de inundaciones, tragantes obstruidos que afectaron la movilidad a la altura de la colonia Honduras y Camosa; un muro que colapsó en Centroamérica Oeste y la crecida de la quebrada en Vegas del Country”, explicó.
El funcionario precisó que, aunque hubo daños en la infraestructura, no se registraron consecuencias graves en la población.
“Estos incidentes no ocasionaron afectaciones a la vida de las personas. Nuestros equipos de respuesta estuvieron en el lugar para contribuir a darle salida al agua”, aseguró.
Entre los problemas recurrentes destacó la obstrucción de un tragante en el sector de la colonia Calpules debido a un relleno realizado por vecinos. Según Quiñones, las cuadrillas municipales trabajan de forma permanente para dar cobertura a cada emergencia.
Según Quiñones, el personal trabaja constantemente para dar cobertura a cada emergencia. “En lo que va de la semana llevamos más de 170 incidencias atendidas en la ciudad capital, todos ellos han sido resueltos”, reiteró.
El funcionario agregó que, aunque se prevé una disminución en la intensidad de las precipitaciones, las autoridades se mantienen en alerta.
“Hay un pronóstico de lluvia que disminuye en el transcurso de la semana, pero los equipos de primera respuesta están listos para atender cualquier eventualidad”, indicó.
Quiñones también resaltó que se han reducido las zonas críticas históricamente vulnerables en la capital.
“Hoy podemos hablar de sectores donde se resolvieron los problemas con infraestructura de mitigación. Por ejemplo, el barrio Morazán y el barrio El Carmelo, antes conocidos como Los Jucos, ya no forman parte de esta estadística”, explicó.
Asimismo, puntualizó que otros barrios que antes reportaban emergencias por lluvias ya no figuran en los listados de vulnerabilidad. “La 28 de Marzo, la San Buenaventura, la colonia Japón son lugares que ya no reportan vulnerabilidad”, ejemplificó.
Quiñones añadió que se ejecutan diferentes obras de mitigación para reforzar la seguridad de la población. “Se trabaja en 40 sitios críticos de la capital para reducir la vulnerabilidad por lluvias”, manifestó.
En cuanto al estado de las alertas en la capital, el coordinador explicó que la decisión se tomará en función de las condiciones de los suelos y las precipitaciones.