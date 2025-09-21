Lluvias débiles a moderadas se esperan en varias regiones del país este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de vientos y humedad del mar Caribe y del océano Pacífico marcará las condiciones del clima en Honduras este lunes 22 de septiembre, según el pronóstico de Cenaos. El pronosticador de turno, Jorge Castellanos, explicó que los remanentes de una vaguada en superficie también influirán en la formación de precipitaciones en el territorio nacional. “Convergencia de viento y humedad del mar Caribe y el océano Pacífico, así como los remanentes de una vaguada en superficie, producirán lluvias y chubascos débiles a moderados en las regiones sur, suroriental y algunas regiones del norte, centro y oriente del país”, detalló Castellanos.

Las lluvias no serán generalizadas, pero se prevé que algunas zonas experimenten acumulados significativos, principalmente en horas de la tarde y noche. En cuanto al estado del mar, Castellanos indicó que "el oleaje es de 1 a 3 pies para el litoral Caribe y de 2 a 4 pies para el golfo de Fonseca". Las temperaturas variarán entre cálidas y frescas dependiendo de la región. En el Distrito Central se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 19 °C.