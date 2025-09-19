Inundaciones en Costa de los Amates: 4,000 afectados y 16 comunidades incomunicadas

Alianza, Valle, Honduras.- El sur nuevamente está inundado y en abandono. A eso de 3:00 de la madrugada, en la comunidad de El Cubulero, municipio de Alianza, departamento de Valle, los primeros gritos de miedo despertaron a los vecinos. Esta misma situación también se registró en La Costa de Los Amates. Otra vez el río Goascorán rompió su cauce, arrasó con 63 viviendas, dejó incomunicadas a 16 comunidades de la Costa de los Amates y dejó atrapada a más de 4,000 personas entre el agua. “No dormimos. Pasamos la noche en vigilia, esperando que no se llevara nada más”, lamentó Faustino Manzanares, alcalde del municipio de Alianza. La zona costera de Los Amates permanece completamente sumergida. San Jerónimo, San Jesús, La Laguna y parte del casco urbano están bajo agua o aislados. El acceso a estas áreas se perdió y los caminos hoy son canales grises donde flotan colchones, ollas, animales y papeles mojados con la historia de quienes lo perdieron todo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esta historia se repite cada vez que llega el invierno, pues las obras de mitigación quedaron en nada, mientras los pobladores claman por una pronta respuesta, corroboró EL HERALDO en varios recorridos.

​​

“Hicimos lo que pudimos, pero no tuvimos comunicación con Copeco ni con ninguna institución del gobierno. Solo estábamos nosotros, los vecinos, los líderes comunitarios y el agua, que no dejaba de subir”, explicó Manzanares.

En Alianza, las lluvias no sorprenden. Lo que indigna es la ausencia de obras que mitiguen su impacto. “Esto no es una tragedia nueva. Es una rutina que mata lentamente”, sentenció el edil, frustrado por la falta de respuesta del gobierno. “No recibimos ni una llamada. Solo la Policía y el Ejército estuvieron apoyando en lo que pudieron. Pero no teníamos medicinas, ni agua, ni comida para nuestra gente”, denunció el alcalde.

Mientras tanto, la energía eléctrica falla en varios sectores y el acceso a las bombas de agua potable se encuentran comprometidas por la crecida. Las comunidades más afectadas no tienen salida terrestre, solo se accede por lancha y en algunos tramos ni siquiera eso. En la zona agrícola de Alianza, la lluvia no solo destruyó casas, también interrumpió la producción y el sustento. Miles de personas quedaron sin trabajar sus parcelas para alimentar a sus familias.