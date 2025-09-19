  1. Inicio
  2. · Honduras

Inundaciones en Costa de los Amates: 4,000 afectados y 16 comunidades incomunicadas

Fuertes lluvias en Alianza, Valle, dejan 63 casas inundadas y más de 4,000 personas incomunicadas. La zona exige atención urgente ante la falta de respuesta estatal

  • 19 de septiembre de 2025 a las 11:45
Inundaciones en Costa de los Amates: 4,000 afectados y 16 comunidades incomunicadas

Las lluvias causaron graves inundaciones en El Cubulero, Valle. Más de 4,000 personas están atrapadas e incomunicadas, sin tener respuesta gubernamental efectiva.

 Foto: El Heraldo

Alianza, Valle, Honduras.- El sur nuevamente está inundado y en abandono. A eso de 3:00 de la madrugada, en la comunidad de El Cubulero, municipio de Alianza, departamento de Valle, los primeros gritos de miedo despertaron a los vecinos. Esta misma situación también se registró en La Costa de Los Amates.

Otra vez el río Goascorán rompió su cauce, arrasó con 63 viviendas, dejó incomunicadas a 16 comunidades de la Costa de los Amates y dejó atrapada a más de 4,000 personas entre el agua.

“No dormimos. Pasamos la noche en vigilia, esperando que no se llevara nada más”, lamentó Faustino Manzanares, alcalde del municipio de Alianza.

La zona costera de Los Amates permanece completamente sumergida. San Jerónimo, San Jesús, La Laguna y parte del casco urbano están bajo agua o aislados.

El acceso a estas áreas se perdió y los caminos hoy son canales grises donde flotan colchones, ollas, animales y papeles mojados con la historia de quienes lo perdieron todo.

Esta historia se repite cada vez que llega el invierno, pues las obras de mitigación quedaron en nada, mientras los pobladores claman por una pronta respuesta, corroboró EL HERALDO en varios recorridos.
​​

Más de 63 viviendas fueron arrasadas y 16 comunidades quedaron incomunicadas, dejando a más de 4,000 habitantes atrapados entre el agua y la incertidumbre.

Más de 63 viviendas fueron arrasadas y 16 comunidades quedaron incomunicadas, dejando a más de 4,000 habitantes atrapados entre el agua y la incertidumbre.

 (Foto: El Heraldo)

“Hicimos lo que pudimos, pero no tuvimos comunicación con Copeco ni con ninguna institución del gobierno. Solo estábamos nosotros, los vecinos, los líderes comunitarios y el agua, que no dejaba de subir”, explicó Manzanares.

En Alianza, las lluvias no sorprenden. Lo que indigna es la ausencia de obras que mitiguen su impacto. “Esto no es una tragedia nueva. Es una rutina que mata lentamente”, sentenció el edil, frustrado por la falta de respuesta del gobierno.

“No recibimos ni una llamada. Solo la Policía y el Ejército estuvieron apoyando en lo que pudieron. Pero no teníamos medicinas, ni agua, ni comida para nuestra gente”, denunció el alcalde.

La energía eléctrica falla en distintos sectores. Las bombas de agua potable no pueden operarse con normalidad debido al nivel del agua.

La energía eléctrica falla en distintos sectores. Las bombas de agua potable no pueden operarse con normalidad debido al nivel del agua.

 (Foto: El Heraldo)

Mientras tanto, la energía eléctrica falla en varios sectores y el acceso a las bombas de agua potable se encuentran comprometidas por la crecida. Las comunidades más afectadas no tienen salida terrestre, solo se accede por lancha y en algunos tramos ni siquiera eso.

En la zona agrícola de Alianza, la lluvia no solo destruyó casas, también interrumpió la producción y el sustento. Miles de personas quedaron sin trabajar sus parcelas para alimentar a sus familias.

Declaran alerta roja en municipios aledaños al río Ulúa y amarilla en nueve departamentos

Copeco informó que 185 personas permanecen afectadas directamente en El Cubulero y comunidades vecinas, pero esa cifra apenas roza la superficie del problema. Los números no registran el trauma, la fatiga ni la rabia acumulada, porque en el sur, más que damnificados, hay habitantes acostumbrados a perderlo todo.

A la emergencia climática se suma la presencia fauna desplazada. En zonas bajas como El Cubulero, vecinos reportaron la presencia de cocodrilos y lagartos acercándose a las viviendas, atraídos por el agua estancada.

“Ya vimos un lagarto cazando un pato cerca de una casa. No se ven hasta que es tarde. Por eso pedimos a la población que no cruce el agua innecesariamente”, advirtió Manzanares.

A pesar de los múltiples llamados, el gobierno central aún no ha activado un plan de respuesta estructurado.

“No podemos seguir viviendo así. La gente se está resignando a perderlo todo cada año. No es pobreza, es abandono”, concluyó Manzanares.

Las lluvias continuarán en las próximas horas, advirtieron desde Copeco. Actualmente nueve departamentos están en alerta amarilla, mientras dos siguen en alerta verde. Los municipios aledaños al río Ulúa pasaron de estar en alerta roja a amarilla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
El Heraldo

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias