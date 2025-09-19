Inundaciones en Costa de los Amates: 4,000 afectados y 16 comunidades incomunicadas

<b>Alianza, Valle, Honduras.- </b>El sur nuevamente está inundado y en abandono. A eso de 3:00 de la madrugada, en la comunidad de El Cubulero, <b>municipio de Alianza,</b> departamento de Valle, los primeros gritos de miedo despertaron a los vecinos. Esta misma situación también se registró en La Costa de Los Amates. Otra vez el río Goascorán rompió su cauce, arrasó con 63 viviendas, dejó incomunicadas a<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/inundado-el-cubulero-incomunicada-costa-de-los-amates-alianza-valle-HA26261170" target="_blank"> 16 comunidades de la Costa de los Amates </a>y dejó atrapada a más de <b>4,000 personas entre el agua.</b>“No dormimos. Pasamos la noche en vigilia, esperando que no se llevara nada más”, lamentó Faustino Manzanares, alcalde del municipio de Alianza.La zona costera de Los Amates permanece completamente sumergida. San Jerónimo, San Jesús, La Laguna y parte del casco urbano están bajo agua o aislados.El acceso a estas áreas se perdió y los caminos hoy son canales grises donde flotan colchones, ollas, animales y papeles mojados con la historia de quienes lo perdieron todo.Esta historia se repite cada vez que llega el invierno, pues las obras de mitigación quedaron en nada, mientras los pobladores <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/costa-de-los-amates-alianza-valle-destruccion-rio-goascoran-DB12575262" target="_blank">claman por una pronta respuesta, </a>corroboró EL HERALDO en varios recorridos.<br />