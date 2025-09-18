Intensas lluvias provocan inundaciones y zonas incomunicadas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que azotan Honduras en las últimas horas han generado un escenario de alto riesgo con inundaciones, deslizamientos, zonas incomunicadas y el reporte de una persona desaparecida. Ante la situación, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó los niveles de Alerta Roja en los municipios más vulnerables a los desbordamientos de los ríos Ulúa y Goascorán. La medida abarca a Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; el sector de El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida; y Alianza, en Valle. Esta categoría activa protocolos inmediatos de evacuación y respuesta de emergencia.

Esta categoría implica la activación inmediata de protocolos de evacuación y atención de emergencias. Asimismo, Copeco decretó Alerta Amarilla para los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle y Choluteca, además del Distrito Central en Francisco Morazán, donde ya se reportan múltiples incidencias. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En tanto, se mantiene Alerta Verde para La Paz y Francisco Morazán, por un período de 12 horas a partir de las 6:00 p.m. del jueves 18 de septiembre de 2025. Aunque de menor riesgo, estas zonas siguen expuestas debido a la saturación de suelos y la persistencia de lluvias. Aunque el nivel de riesgo es menor, estas zonas siguen expuestas a emergencias debido a la saturación de los suelos y la persistencia de las lluvias. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada continuará provocando abundante nubosidad, chubascos de leves a moderados y tormentas eléctricas. Las autoridades instan a la población que habita en áreas de riesgo a mantenerse vigilante, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y reforzar techos, cunetas y desagües para prevenir inundaciones urbanas.

La de nunca acabar

En el sur del país, el municipio de Alianza, Valle, se ha convertido en uno de los puntos más golpeados por las lluvias de las últimas horas. El desbordamiento del río Goascorán mantiene incomunicada a la comunidad del Cubulero, donde residen cerca de 4,000 personas que únicamente pueden salir o ingresar por medio de lanchas. “Hoy por la mañana eran 24 o 26 viviendas inundadas, ahora subió a 46 y el nivel del agua sigue creciendo. Hay posibilidades que llegue a más casas cercanas en la comunidad del Cubulero”, advirtió el alcalde Faustino Manzanares. El edil lamentó que, pese a las gestiones realizadas por varios años, no se han ejecutado obras de mitigación permanentes que reduzcan el impacto de las crecidas. “Hemos pedido apoyo a gobiernos anteriores y al actual, pero no han tenido la voluntad de venir a hacer obras duraderas. Lo que se hizo fueron unas puertas en las riberas del río Guascorán, en el brazo Calpules, donde se invirtieron alrededor de 53 millones de lempiras, pero seguimos con el mismo problema”, denunció. La falta de soluciones definitivas ha colocado a este municipio en una situación de vulnerabilidad constante. “Nos tiene de rodillas este problema, es un SOS lo que vivimos todos los años. Aquí empieza a llover y cuando se carga toda la cuenca del río Goascorán, las partes bajas del municipio terminan inundadas. Lo único que podemos hacer ahora es atender a nuestra gente”, expresó Manzanares. El caso de Alianza refleja la fragilidad del sur del país frente a los fenómenos climáticos. Las autoridades municipales y los pobladores coinciden en que, sin proyectos de infraestructura adecuados, cada temporada de lluvias se convierte en una amenaza directa a la vida y bienes de miles de hondureños. La zona centro también ha sido fuertemente golpeada por las lluvias, especialmente en el departamento de Comayagua, donde más de 60 familias resultaron afectadas por inundaciones y daños estructurales en distintas comunidades. El subcomisionado regional de Copeco, Giovanni Estrada, detalló que las incidencias más graves se registraron en la colonia Prado de Comayagua, considerada como el punto más afectado por las precipitaciones. “En Comayagua fue el lugar donde más incidencias levantamos por el tema de las inundaciones, principalmente en Prado de Comayagua y en el municipio de Ajuterique, en un sector conocido como Los Encuentros, donde más de 10 familias también salieron afectadas”, explicó. Además, la aldea La Flor, en el mismo municipio, quedó incomunicada, lo que complicó la asistencia inmediata a los habitantes. Otras comunidades como El Quebracho también reportaron daños, con al menos una vivienda anegada por la crecida de las aguas. Ante esta situación, las autoridades locales y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) activaron el plan de respuesta y habilitaron cinco albergues en la ciudad de Comayagua para atender a las familias evacuadas. Entre ellos destacan el Instituto León Alvarado, el gimnasio municipal y la escuela Iván Betancourt, que ya se encuentran listos para recibir a los damnificados. Estrada añadió que las lluvias también provocaron vientos racheados en zonas del departamento de La Paz, lo que incrementa la vulnerabilidad de la región central en esta temporada de lluvias. “Estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones que conformamos Sinager para dar atención a la población en riesgo”, afirmó.

Zonas altas

El departamento de Santa Bárbara revive el dolor de las emergencias más delicadas en esta temporada de lluvias. Según el subcomisionado departamental de Copeco, David Quiroz, la saturación de los suelos ya alcanzó el 100%, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y derrumbes en prácticamente todo el territorio. “Ayer experimentamos una de las tormentas más fuertes de la temporada, sobrepasamos los 100 milímetros de precipitación. Eso indica que vamos a empezar a presentar problemas, como deslizamientos, que ya se nos están dando y que conllevan a la obstrucción de carreteras en varios municipios”, explicó el funcionario. Las zonas más críticas se concentran en los municipios de Atima, Nuevo Celilac y San Nicolás, donde los derrumbes y crecidas de riachuelos han dejado a varias comunidades incomunicadas. “Son pasos carreteros totalmente obstruidos por deslizamientos, desbordes de quebradas que dañaron cajas puentes y, además, algunas viviendas afectadas por los deslaves”, detalló Quiroz. La magnitud de los daños se extiende a alrededor de 15 municipios del departamento, que ya reportan algún tipo de afectación. Copeco mantiene equipos trabajando en turnos dobles para atender las emergencias, en coordinación con las alcaldías y líderes comunitarios. “Independientemente del partido político que sea el alcalde, afectación es afectación, y como Secretaría tenemos la obligación de movilizarnos y brindar respuesta”, subrayó el subcomisionado. Con carreteras bloqueadas, viviendas dañadas y comunidades aisladas, Santa Bárbara se confirma como uno de los departamentos con mayor nivel de riesgo bajo la actual alerta amarilla. El occidente hondureño también sufre las consecuencias de las intensas lluvias. En Copán, las autoridades de Copeco confirmaron la desaparición de un hombre que se conducía un mototaxi y que fue arrastrado por la fuerte corriente de una quebrada, identificado como Guillermo Pérez, originario de la aldea El Chilar, en Copán Ruinas. A pesar de los esfuerzos de los bomberos de la zona de Copán Ruinas, al cierre de esta edición aún no se había localizado a la víctima. Las imágenes que llegan desde distintos municipios evidencian el impacto de las precipitaciones. En San José de Copán, los caminos se encuentran prácticamente intransitables debido a la erosión causada por el exceso de agua. En la aldea Las Sandías, de Santa Rosa de Copán, una vivienda resultó destruida luego que un deslave derribara todas sus paredes. En la misma cabecera departamental, se reportó un deslizamiento de tierra que amenaza con afectar a más viviendas. Técnicos e ingenieros de Copeco ya realizan inspecciones para elaborar los dictámenes correspondientes y trasladar informes a las autoridades centrales con el fin de coordinar la asistencia. Las autoridades departamentales hicieron un llamado urgente a la población a extremar precauciones. “Si están cerca de quebradas o ríos, busquen un lugar más seguro. No crucen ríos crecidos, cuiden a los ancianitos y a los niños, no los expongan a salir de noche bajo estas condiciones”, recomendaron las autoridades locales de Copeco. Con caminos destruidos, comunidades incomunicadas y la angustia por la persona desaparecida, Copán se convierte en uno de los departamentos más golpeados por la actual emergencia que mantiene a toda la región occidental bajo alerta amarilla.

Más daños

Otro de los puntos del país donde se reportaron fuertes problemas producto de las lluvias fue en el Distrito Central (DC).