Piden a hondureños extremar precauciones durante el Feriado Morazánico por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- En pleno desarrollo del Feriado Morazánico, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) hizo un enérgico llamado a la población a extremar precauciones durante sus desplazamientos y actividades recreativas, debido a las lluvias que se registran en distintas regiones del país. Pedro Barahona, vocero de Copeco, recordó que aunque se trata de días de descanso y diversión, es fundamental no olvidar los riesgos que conlleva la temporada. Entre ellos, mencionó derrumbes, deslizamientos y afectaciones en carreteras a causa de las precipitaciones que ya se presentan en la zona occidental, central y sur de Honduras.

"Recordemos que ya hay saturación en los suelos. Es importante desplazarnos con precaución, siempre en horario de luz de día, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde", recomendó Barahona. Añadió que en zonas altas la presencia de neblina y las lluvias constantes incrementan el riesgo de accidentes viales. También instó a los hondureños a informarse previamente sobre las condiciones de las rutas que tomarán, utilizando mapas o reportes actualizados. El vocero subrayó que muchos destinos turísticos, como ríos, quebradas, pozas y balnearios, pueden experimentar crecidas súbitas y convertirse en escenarios de tragedia. El Distrito Central permanece bajo lluvias, lo que eleva las posibilidades de incidentes. Copeco recordó que en años anteriores ya se han registrado daños en viviendas, derrumbes y colapsos de estructuras en zonas vulnerables, por lo que el monitoreo constante sigue siendo indispensable. "Pendiente siempre del entorno para evitar luto, tragedia y dolor", enfatizó Barahona, al pedir responsabilidad y prudencia durante estas fechas festivas.

