Onda tropical provocará lluvias y chubascos este lunes, en el inicio de la Semana Morazánica 2025​​​

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional generará lluvias y chubascos dispersos en diferentes zonas del país este lunes -29 de septiembre-, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.

Según el experto, las precipitaciones se registrarán con mayor intensidad y acumulados, principalmente en la región occidental, la región central, el sector sur y la parte oriental del país.

“Se esperan lluvias moderadas, oficialmente fuertes y dispersas, con mayores acumulados en los sectores mencionados”, detalló Ochoa.

En cuanto a los oleajes, la costa norte presentará condiciones normales de hasta tres pies, mientras que el golfo de Fonseca registrará olas levemente alteradas de dos a cuatro pies.