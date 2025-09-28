Onda tropical provocará lluvias y chubascos este lunes, en el inicio de la Semana Morazánica 2025​​​

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional generará lluvias y chubascos dispersos en diferentes zonas del país este lunes -29 de septiembre-, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.
Según el experto, las precipitaciones se registrarán con mayor intensidad y acumulados, principalmente en la región occidental, la región central, el sector sur y la parte oriental del país.
“Se esperan lluvias moderadas, oficialmente fuertes y dispersas, con mayores acumulados en los sectores mencionados”, detalló Ochoa.
En cuanto a los oleajes, la costa norte presentará condiciones normales de hasta tres pies, mientras que el golfo de Fonseca registrará olas levemente alteradas de dos a cuatro pies.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, el pronosticador indicó que en el Distrito Central la máxima alcanzará los 28 grados y la mínima los 20; en la región central, la temperatura oscilará entre 30 y 20 grados; en la región insular, entre 30 y 27 grados; y en la región norte, de 32 a 24 grados.
La región oriental registrará máximas de 31 y mínimas de 22 grados, mientras que en el sur se prevé un rango de 32 a 24 grados y en el occidente de 29 a 14 grados.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).