Emiten alerta verde en la capital por 72 horas debido a lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC) anunció que la capital estará bajo alerta verde durante 72 horas debido a las lluvias pronosticadas en los próximos días.
El estado de alerta entró en vigor a las 7:00 de la noche del domingo 28 de septiembre, luego de que las autoridades municipales analizaran los acumulados de lluvia por medio de las estaciones meteorológicas.
De igual forma, la alcaldía informó que se activarán equipos de monitoreo para vigilar las zonas vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela, así como para verificar los umbrales de las saturaciones de suelos.
También estos equipos estarán atentos sobre aquello sectores susceptibles a deslizamientos de suelos e inundaciones.
La AMDC instó a la población a tomar precauciones, mantenerse informados por los boletines de las autoridades con el fin de salvaguardar sus vidas.
También la municipalidad recordó que los ciudadanos pueden reportar emergencia derivadas de los fenómenos climáticos llamando a la línea 100.
Cabe recordar que semanas atrás las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones y demás estragos en diferentes puntos de la capital hondureña.
Para este lunes el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó el ingreso de una onda tropical que dejará precipitaciones en la zona central, sur, occidente y oriente del país.
Cenaos también informó que durante la Semana Morazánica de este 2025 se prevé el ingreso de dos ondas tropicales que dejarán lluvias en distintos puntos del territorio hondureño.
Ante ello, se hace un llamado a la población de ser precavidos si planean movilizarse durante el feriado y estar atentos a los boletines de alerta.