Miles de personas afectadas, viviendas dañadas y tres muertes dejan lluvias

El reporte detalla que 2,379 familias resultaron afectadas; de ellas, 243 quedaron damnificadas y 21 fueron evacuadas. En cifras individuales, la emergencia alcanzó a 8,175 personas , con 945 damnificadas y 113 evacuadas.

Durante ese período, tres personas murieron por sumersión. Además, se reportaron más de 8,000 afectados , 200 viviendas dañadas y 17 destruidas, mientras que varias comunidades quedaron incomunicadas.

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias provocadas por una vaguada que afectó a Honduras entre el 17 y el 25 de septiembre de 2025 dejaron un saldo de daños materiales y humanos , según el informe oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ).

En cuanto a los daños humanos, Copeco confirmó tres fallecimientos que se registraron en distintos departamentos del occidente del país.

El primero fue Guillermo Pérez, de 54 años, originario de la aldea El Chilar en Copán Ruinas, quien murió el 20 de septiembre tras ser arrastrado por las aguas del río Caparjá en la frontera con Guatemala.

Posteriormente, el 21 de septiembre, un joven de 19 años, identificado como Wilson Alberto Trigueros Méndez, murió ahogado en el río Cuyamel, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

La tercera víctima se registró el 23 de septiembre en La Labor, Ocotepeque. Se trata de la niña Delfa Sanabria, de 12 años, quien perdió la vida en la quebrada El Azufrado.

También 51 comunidades permanecieron incomunicadas debido a la crecida de ríos, derrumbes y deslizamientos, lo que ha dificultado la movilización de familias y la atención de los afectados.

La situación llevó a Copeco a mantener la Alerta Verde en cinco departamentos del occidente: Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira e Intibucá, así como en los municipios aledaños al río Ulúa en Cortés y Yoro, hasta llegar al Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. También se incluyó al municipio de Alianza, Valle, por el riesgo de crecidas repentinas.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), aunque las condiciones secas prevalecerán en la mayor parte del país en los próximos días, se esperan lluvias aisladas en el oriente producto del transporte de humedad desde el Caribe, además de chubascos débiles en el Pacífico al final de la tarde.