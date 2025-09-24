Clima seco predomina este jueves en Honduras, con lluvias en zonas del sur

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas marcarán este jueves 25 de septiembre el panorama climático en la mayor parte de Honduras, según el reporte oficial.

El pronosticador de turno de Cenaos, Jorge Isai Castellanos, explicó que “predominarán las condiciones principalmente secas para la mayor parte del país”.

Sin embargo, detalló que durante la tarde se espera el ingreso de brisa proveniente del Pacífico, lo que provocará lluvias dispersas en el sur del territorio.

Castellanos agregó que “por la tarde, el ingreso de brisa del Pacífico producirá lluvias débiles a moderadas, dispersas para el sur”.

Además, se esperan precipitaciones débiles en otras zonas del país. “También se esperan lluvias débiles aisladas para el oriente, centro y sur occidente”, indicó el pronosticador.