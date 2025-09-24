  1. Inicio
Clima seco predomina este jueves en Honduras, con lluvias en zonas del sur

El pronosticador Jorge Isai Castellanos informó que por la tarde ingresará brisa del Pacífico que dejará lluvias dispersas en la zona sur

  • 24 de septiembre de 2025 a las 21:43
El clima seco predominará en varias regiones del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas marcarán este jueves 25 de septiembre el panorama climático en la mayor parte de Honduras, según el reporte oficial.

El pronosticador de turno de Cenaos, Jorge Isai Castellanos, explicó que “predominarán las condiciones principalmente secas para la mayor parte del país”.

Sin embargo, detalló que durante la tarde se espera el ingreso de brisa proveniente del Pacífico, lo que provocará lluvias dispersas en el sur del territorio.

Castellanos agregó que “por la tarde, el ingreso de brisa del Pacífico producirá lluvias débiles a moderadas, dispersas para el sur”.

Además, se esperan precipitaciones débiles en otras zonas del país. “También se esperan lluvias débiles aisladas para el oriente, centro y sur occidente”, indicó el pronosticador.

En cuanto al comportamiento del mar, informó que el oleaje será de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se presentará entre 2 y 4 pies.

El pronóstico también contempla temperaturas diferenciadas por regiones. Para el sur, la máxima alcanzará los 37 grados y la mínima se ubicará en 24.

En el occidente, la máxima se mantendrá en 32 grados , mientras que la mínima descenderá hasta los 15.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

