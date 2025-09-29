A su casa llegan a matar a una mujer en la aldea Veracruz, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Dos disparos, uno en el pecho y uno en el brazo, terminaron con la vida de una mujer en la aldea Veracruz de Comayagua.
La víctima mortal fue identificada como Josefa Bonilla, quien se encontraba junto a su hija cuando fue atacada.
Según el relato de lo ocurrido, Bonilla se encontraba a eso de las 3:00 de la tarde del domingo junto a su pequeña de seis años dentro de su vivienda, hasta donde llegó un hombre con una pistola y le disparó en reiteradas ocasiones.
Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Santa Teresa, donde murió.
El cadáver de Bonilla fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa donde se le practicó la autopsia y fue entregada a los familiares.
Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, por lo que las autoridades investigan el caso.