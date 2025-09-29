A su casa llegan a matar a una mujer en la aldea Veracruz, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Dos disparos, uno en el pecho y uno en el brazo, terminaron con la vida de una mujer en la aldea Veracruz de Comayagua.

La víctima mortal fue identificada como Josefa Bonilla, quien se encontraba junto a su hija cuando fue atacada.

Según el relato de lo ocurrido, Bonilla se encontraba a eso de las 3:00 de la tarde del domingo junto a su pequeña de seis años dentro de su vivienda, hasta donde llegó un hombre con una pistola y le disparó en reiteradas ocasiones.