Incendio en reconocido restaurante deja daños materiales en la colonia Castaño Sur de la capital

Tanto los dueños del local como el personal de trabajo fueron desalojados tras las fuertes llamas, que comenzaron a extenderse hasta el cableado eléctrico

  • 29 de septiembre de 2025 a las 14:42

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este lunes se registró un incendio en el reconocido restaurante “Claudio's Bistro”, ubicado en la colonia Castaño Sur, avenida Los Naranjos, en Tegucigalpa, capital del país.

De manera preliminar se informó que el siniestro habría sido originado tras la explosión de un cilindro de gas en la cocina.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron a la zona rápidamente para lograr sofocar las llamas, pero estas ya habían consumido gran parte del negocio.

Nubes de humo se observaban desde los diferentes puntos.

(Foto: Cortesía)

"Lo tenemos controlado, lo que estamos evitando es que se expanda. Solo hay pérdidas materiales y una persona a la que le estamos dando atención prehospitalaria debido a la inhalación de humo", informó personal bomberil.

En imágenes y videos compartidos en redes sociales se muestran las fuertes llamas que alcanzaron parte del cableado eléctrico, así como las nubes de humo que salían del local.

Se informó que la explosión de un cilindro de gas provocó el incendio.

 (Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

Se conoció que más de una docena de empleados se encontraban en el lugar, mismos que fueron desalojados de manera inmediata tras escuchar la explosión.

En la planta baja del local, donde se ubicaba un negocio de venta de ropa, afortunadamente no resultó afectado por el incendio, gracias a la rápida labor de los apagafuegos.

Testigos de la zona mencionaron que se escuchó una explosión en la cocina, lo que habría detonado el incendio. Solo se reportaron daños materiales en la pizzería.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

