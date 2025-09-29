Incendio en reconocido restaurante deja daños materiales en la colonia Castaño Sur de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este lunes se registró un incendio en el reconocido restaurante “Claudio's Bistro”, ubicado en la colonia Castaño Sur, avenida Los Naranjos, en Tegucigalpa, capital del país.

De manera preliminar se informó que el siniestro habría sido originado tras la explosión de un cilindro de gas en la cocina. Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron a la zona rápidamente para lograr sofocar las llamas, pero estas ya habían consumido gran parte del negocio.

"Lo tenemos controlado, lo que estamos evitando es que se expanda. Solo hay pérdidas materiales y una persona a la que le estamos dando atención prehospitalaria debido a la inhalación de humo", informó personal bomberil. En imágenes y videos compartidos en redes sociales se muestran las fuertes llamas que alcanzaron parte del cableado eléctrico, así como las nubes de humo que salían del local.