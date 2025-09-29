"¿Por qué no quisiste cambiar?": Exnovia de Zhaday Palacios deja mensaje tras su muerte

"En estos momentos estarías conmigo y no en un cajón", fue uno de los dolorosos mensajes que dejó la expareja de Zhaday Palacios, joven encontrado sin vida en la parte baja del puente a desnivel de la avenida Nueva Orleans, en San Pedro Sula. Esto dijo en su despedida:
El crimen ocurrió la madrugada del domingo, cuando Palacios fue llevado hasta el lugar por individuos a bordo de una camioneta negra. Su cuerpo fue encontrado boca abajo, con las manos atadas hacia atrás con un lazo, en el cruce que conecta con el bulevar del Norte.
De acuerdo con los primeros informes policiales, Palacios fue trasladado junto a otra persona, quien logró escapar y pedir ayuda en una gasolinera cercana, donde recibió atención médica de una ambulancia que acudió de inmediato.
Las autoridades señalaron que, según datos recabados en el sitio, los responsables bajaron a Palacios del vehículo y posteriormente le dispararon, quitándole la vida de manera violenta.
En redes sociales, la expareja de Palacios expresó su dolor y arrepentimiento por no haber luchado más por su relación. "Una noticia así no la esperé recibir, porque mi Barry, ¿por qué no quisiste cambiar? Me duele hasta el alma, volvé y llámame, decime que me amás y yo te juro que salgo corriendo a abrazarte", dice el primer texto.
"¿Dónde quedaron tus sueños, mi amor? Todo lo que me contaste que querías hacer. Yo te voy a amar hasta el fin de mis días, perdóname por no haber hecho otro poquito de esfuerzo en continuar, mi amor. Vuela alto, mi Barry, mi negro, mi flaco", concluye la primera publicación.
Con fotos y videos de los momentos que vivieron juntos, la joven lamentó:“Ay, mi amor, mundo tan cruel... Nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a un ser humano. Amor, perdóname por no haber luchado un poco más cuando me decías: ‘arreglemos las cosas’”.
Finalizó: "Tal vez en estos momentos estarías conmigo y no en un cajón. Te voy a amar siempre, te llevo en mi corazón, mi flaco; fuiste el hombre que amé con todo mi corazón".
El comisario Cristian Nolasco, jefe policial en la zona, informó que una de las hipótesis que se maneja como posible móvil del crimen es el robo. “Estamos investigando la participación de una banda que opera en el sector y que posiblemente sorprendió a las víctimas”, declaró.
La investigación sobre el asesinato continúa, mientras la familia y seres queridos de Zhaday Palacios enfrentan el dolor de una pérdida que dejó un vacío tras su muerte.