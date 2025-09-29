"¿Por qué no quisiste cambiar?": Exnovia de Zhaday Palacios deja mensaje tras su muerte

En redes sociales, la expareja de Palacios expresó su dolor y arrepentimiento por no haber luchado más por su relación. "Una noticia así no la esperé recibir, porque mi Barry, ¿por qué no quisiste cambiar? Me duele hasta el alma, volvé y llámame, decime que me amás y yo te juro que salgo corriendo a abrazarte", dice el primer texto.