Investigan vínculo entre la muerte de repostera y el asesinato de su esposo y sobrino

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades policiales investigan la posible vinculación entre el asesinato de la repostera Lourdes Griselda Zaldívar Meoñez y los crímenes de su esposo y su sobrino, ocurridos en la ciudad de Choloma, Cortés.
La repostera fue ultimada el sábado en la colonia 11 de Abril. Según las primeras pesquisas, la mujer fue sacada por la fuerza del velorio de su sobrino y posteriormente ejecutada a balazos en una calle del sector.
El sobrino, identificado como José Adalid Zaldívar Sabillón, de 22 años de edad, fue privado de libertad la noche del miércoles 24 de septiembre en la colonia López Arellano.
Horas después, en la madrugada del jueves, su cuerpo fue hallado en el sector de Las Pilas, también en Choloma. El cadáver presentaba señales de tortura, heridas de arma de fuego y estaba atado de pies y manos.
Fue retirado el viernes de la morgue de San Pedro Sula, día en que era velado en la colonia López Arellano. Durante ese velorio, varios individuos armados irrumpieron y se llevaron a Lourdes Griselda, cuyo cuerpo apareció asesinado al día siguiente en la colonia 11 de Abril.
De acuerdo con lo informado, hace ocho meses también fue ultimado el esposo de la repostera en la misma colonia donde ella fue ejecutada.
La Policía informó que investigan la concatenación que hay en los tres asesinatos, para lo cual indagarán el entorno de la familia.
Una de las hipótesis que maneja la Policía es que los tres asesinatos por el patrón criminal con que operaron los habrían cometido miembros de una mara o pandilla.