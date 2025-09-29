Investigan vínculo entre la muerte de repostera y el asesinato de su esposo y sobrino

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades policiales investigan la posible vinculación entre el asesinato de la repostera Lourdes Griselda Zaldívar Meoñez y los crímenes de su esposo y su sobrino, ocurridos en la ciudad de Choloma, Cortés.

La repostera fue ultimada el sábado en la colonia 11 de Abril. Según las primeras pesquisas, la mujer fue sacada por la fuerza del velorio de su sobrino y posteriormente ejecutada a balazos en una calle del sector.

El sobrino, identificado como José Adalid Zaldívar Sabillón, de 22 años de edad, fue privado de libertad la noche del miércoles 24 de septiembre en la colonia López Arellano.