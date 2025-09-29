  1. Inicio
“¡Nos están emboscando, son dos carros!”: Revelan momentos de terror que vivieron policías en Colón

Audios revelan los momentos de angustia y desesperación que vivieron policías en una emboscada en Limón, Colón, donde tres agentes resultaron heridos y uno perdió la vida

  • 29 de septiembre de 2025 a las 08:48
En sus voces se sentía la angustia y la desesperación. Los audios exponen los aterradores momentos que experimentaron los agentes policiales en Limón, Colón, cuando fueron acorralados por hombres fuertemente armados.

 Foto: Cortesía de redes sociales
El pasado domingo, tres agentes policiales quedaron heridos y uno falleció mientras realizaban operativos en el marco del estado de excepción que permanece vigente desde 2022. La víctima mortal fue el policía Kenny Curry Ávila. Estos son los relatos de auxilio que pedían sus compañeros.

 Foto: Cortesía de redes sociales
Las grabaciones revelan cómo los agentes solicitaron auxilio a su base en medio del ataque de una estructura criminal en el litoral Caribe de Honduras.

 Foto: Cortesía de redes sociales
En los audios se escuchan voces desesperadas pidiendo refuerzos y orientación para evacuar a los heridos. En medio del tiroteo, uno de los agentes gritó : “¡Jefe, jefe, apoyo, apoyo! Nos están emboscando, son dos carros”.

 Foto: Cortesía de redes sociales
Segundos después, el uniformado insistió: “Ayuda, jefe, mande gente”. Y posteriormente agregó: “Ah, solo quedo con tres hombres ya”.

 Foto: Cortesía de redes sociales
Mientras tanto, desde la base policial respondieron rápidamente. Un colega les ordenó: “Paisano, saque a la gente de ahí. Saque a la gente, hable con el portavoz para que se salga de ahí”.

 Foto: Cortesía de redes sociales
El mensaje continuó con instrucciones precisas: “Dígale que se salga de ahí. Saque a la gente que esté herida. Si hay gente herida ahí, sáquela, por favor”.

 Foto: Cortesía de redes sociales
“La ambulancia viene en camino y los pueden trasladar, por lo menos, a un hospital para darles atención médica. Es lo más recomendable”, añadieron desde la base.

 Foto: Cortesía de redes sociales
Según las autoridades, la estructura criminal que los atacó portaba fusiles de asalto AK-47 y está vinculada a actividades de narcotráfico, extorsión y desplazamientos forzados. Tras el hecho, la zona fue intervenida con oficiales de alto rango, unidades especiales y aeronaves desplegadas para dar con los responsables.

 Foto: Cortesía de redes sociales
 Foto: Cortesía de redes sociales
