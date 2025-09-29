“¡Nos están emboscando, son dos carros!”: Revelan momentos de terror que vivieron policías en Colón

En sus voces se sentía la angustia y la desesperación. Los audios exponen los aterradores momentos que experimentaron los agentes policiales en Limón, Colón, cuando fueron acorralados por hombres fuertemente armados.
El pasado domingo, tres agentes policiales quedaron heridos y uno falleció mientras realizaban operativos en el marco del estado de excepción que permanece vigente desde 2022. La víctima mortal fue el policía Kenny Curry Ávila. Estos son los relatos de auxilio que pedían sus compañeros.
Las grabaciones revelan cómo los agentes solicitaron auxilio a su base en medio del ataque de una estructura criminal en el litoral Caribe de Honduras.
En los audios se escuchan voces desesperadas pidiendo refuerzos y orientación para evacuar a los heridos. En medio del tiroteo, uno de los agentes gritó : “¡Jefe, jefe, apoyo, apoyo! Nos están emboscando, son dos carros”.
Segundos después, el uniformado insistió: “Ayuda, jefe, mande gente”. Y posteriormente agregó: “Ah, solo quedo con tres hombres ya”.
Mientras tanto, desde la base policial respondieron rápidamente. Un colega les ordenó: “Paisano, saque a la gente de ahí. Saque a la gente, hable con el portavoz para que se salga de ahí”.
El mensaje continuó con instrucciones precisas: “Dígale que se salga de ahí. Saque a la gente que esté herida. Si hay gente herida ahí, sáquela, por favor”.
“La ambulancia viene en camino y los pueden trasladar, por lo menos, a un hospital para darles atención médica. Es lo más recomendable”, añadieron desde la base.
Según las autoridades, la estructura criminal que los atacó portaba fusiles de asalto AK-47 y está vinculada a actividades de narcotráfico, extorsión y desplazamientos forzados. Tras el hecho, la zona fue intervenida con oficiales de alto rango, unidades especiales y aeronaves desplegadas para dar con los responsables.
