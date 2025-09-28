Kenny Ávila, el policía asesinado en emboscada en Limón, Colón: autoridades intervienen la zona

La Policía Nacional confirmó la identidad del agente que perdió la vida en la emboscada registrada en el municipio de Limón, Colón. Se trata de Kenny Giovany Curry Ávila, un policía clase 1, en el rango dentro de la institución.
A través de una nota de duelo, la institución policial expresó sus condolencias a la familia y compañeros de Ávila, a quien calificaron como un héroe que entregó su vida en el servicio a la patria.
El ataque ocurrió durante operativos desarrollados bajo el estado de excepción. Según la información preliminar, los agentes policiales fueron identificados por criminales mientras patrullaban en el sector, lo que derivó en una emboscada.
La subinspectora Ángela Villalobos detalló que los policías fueron sorprendidos por miembros de una organización criminal que tiene presencia en Limón, Colón y que se dedica al narcotráfico y la extorsión.
Durante las primeras horas posteriores al hecho circuló la versión de que un agente policial se encontraba desaparecido. No obstante, la propia subinspectora Villalobos desmintió esa información y aclaró que el saldo oficial es de un agente muerto y tres más heridos, entre ellos una mujer que recibe atención médica.
Tras confirmarse el atentado, la Policía Nacional desplegó un fuerte operativo en Limón, Colón, con el objetivo de dar con los responsables. En la intervención participan oficiales de alto rango, unidades especiales como los Cobras.
La subinspectora detalló que entre los heridos se encuentra una agente femenina. Todos los lesionados están siendo resguardados y recibiendo la atención necesaria.
Sobre la intervención a Limones, Colón, señaló: “Oficiales de alto rango, unidades especiales, elementos Cobra y aeronaves ya se encuentran en la zona para la búsqueda de los responsables”.
“Esperamos que en las próximas horas haya resultados con capturas”, manifestó Villalobos.
El ataque armado, en el que se emplearon fusiles AK-47, fue calificado por las autoridades como una “abierta violación a la ley y a la convivencia ciudadana”.