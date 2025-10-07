  1. Inicio
  2. · Sucesos

Muere pastor que había sido atropellado por patrulla en Tocoa, Colón

La víctima residía en Trujillo y se dedicaba a labores ministeriales, además de haber trabajado anteriormente como taxista

  • 07 de octubre de 2025 a las 07:42
Víctor Alonso Colindres murió debido a las fuertes heridas en su cuerpo.

Foto: Cortesía.

Tocoa, Colón.- El pastor Víctor Alonso Colindres falleció en las últimas horas debido a las graves heridas que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 6 de septiembre en la aldea Lérida, municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona occidente de Honduras.

De acuerdo con los reportes preliminares, Colindres se transportaba en motocicleta junto a otro pastor cuando fueron embestidos por una patrulla de la Policía Nacional, identificada con el número PN-791, en la carretera que conduce de Tocoa a Sabá.

Las primeras versiones indican que la colisión se produjo en un tramo con baches y sin alumbrado público, bajo condiciones de lluvia, factores que habrían contribuido al siniestro.

El pastor Colindres, quien residía en Trujillo y se dedicaba a labores ministeriales, además de haber trabajado anteriormente como taxista, sufrió severos golpes en la cabeza. Fue trasladado al Hospital San Isidro, donde se le practicó una cirugía de emergencia; sin embargo, no logró sobrevivir.

Comunicado

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que negó que los agentes involucrados estuvieran bajo los efectos del alcohol, como trascendió en redes sociales. Según la institución, se realizaron pruebas de alcoholemia a los oficiales, las cuales resultaron negativas.

El informe policial también señala que los agentes prestaron asistencia inmediata a las víctimas y colaboraron en su traslado al hospital, mientras que el otro pastor herido fue llevado en un vehículo particular. Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre su estado de salud.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

