Dos hombres mueren en distintos hechos violentos en Choluteca

La primera víctima fue acribillada a balazos en el barrio Sagrado Corazón. El fallecido fue identificado como José Renieris Peralta Sánchez , de 34 años de edad.

Choluteca, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados en las últimas horas en distintos hechos violentos en el departamento de Choluteca, zona sur de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, Peralta Sánchez habría sido asesinado por un presunto ajuste de cuentas.

El suboficial Richard Gallo indicó que, según versiones de los vecinos, “esta persona andaba cometiendo ilícitos en el sector, por lo que, lamentablemente, esto podría tratarse de un ajuste de cuentas. No cabe la menor duda, de acuerdo con sus antecedentes, pues tras haberle quitado la vida a su hermano, era capaz de cometer otras acciones”.

El cuerpo del hombre fue levantado por sus familiares y trasladado a su vivienda, donde será velado.

Mientras tanto, en la comunidad de La Tajeada, municipio de Yusguare, Choluteca, otro ciudadano perdió la vida tras recibir varias heridas de arma blanca.

La víctima fue identificada como Nelson Noel Centeno, de 54 años de edad, quien laboraba como guardia de seguridad en el Centro Básico Paz y Unión, ubicado en la misma comunidad donde fue asesinado.

Según informó la Policía, Centeno llegó a su casa para sacar un machete con el que realizaría labores de vigilancia; sin embargo, horas después fue encontrado sin vida, con múltiples heridas en su cuerpo.