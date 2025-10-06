“Llegaste cuando más te necesitaba”: Última publicación de madre de Fabián, pequeño que murió en accidente

"19 de septiembre de 2025: Hace tres años Dios escuchó mi corazón y, en el instante más perfecto, me regaló el mayor milagro: ser la mamá de Fabián. Tanto lo soñé y tanto lo esperé, que cuando miré por primera vez su rostro supe que mi corazón había encontrado la razón más pura para latir", inició diciendo.