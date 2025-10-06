“Llegaste cuando más te necesitaba”: Última publicación de madre de Fabián, pequeño que murió en accidente

Tres años de vida tenía el pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, una de las cuatro víctimas que perdieron la vida en un fatal accidente vehicular registrado la madrugada del domingo en El Paraíso. Esto fue lo que escribió su madre el día de su cumpleaños, días antes de la tragedia.
A eso de la 1 de la madrugada del domingo -5 de octubre- cuatro personas murieron en un fatal accidente vehicular registrado en la carretera hacia Danlí, específicamente en las vueltas de Guayabillas, a la altura del desvío hacia Yuscarán, El Paraíso.
En el accidente estuvo involucrado un vehículo Honda Civic de color azul, en el que viajaban cinco personas; tres perdieron la vida. En el carro rojo, donde iba como pasajero Fabián, únicamente perdió la vida él, mientras su madre resultó herida.
Entre las víctimas que viajaban con Joshua Rodríguez, conductor del carro azul, se encontraban sus primos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla, ambos fallecidos en el impacto. Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez es la cuarta víctima.
El pequeño Fabián Rodríguez acababa de cumplir 3 añitos el 19 de septiembre, según lo dio a conocer su madre en una tierna publicación con un conmovedor mensaje que hoy causa profundo dolor.
"19 de septiembre de 2025: Hace tres años Dios escuchó mi corazón y, en el instante más perfecto, me regaló el mayor milagro: ser la mamá de Fabián. Tanto lo soñé y tanto lo esperé, que cuando miré por primera vez su rostro supe que mi corazón había encontrado la razón más pura para latir", inició diciendo.
Continuó: "Dejé de llamarme Allison para llamarme “la mamá de Fabián”, y en ese nombre hay más amor que en todos los nombres que podría imaginar en el mundo".
"Hoy celebro tu vida, hijo de mi corazón. Celebro que llegaste cuando más te necesitaba y agradezco a Dios cada día por darme la dicha inmensa de llamarte mi hijo, mi razón, mi alegría y mi Fabi", cierra el mensaje que hoy rompe el corazón de muchos tras esta gran perdida.
La muerte de Fabián deja en luto a toda una familia que, tras años de espera por su llegada, hoy se despide de ese pequeño ser que les dio felicidad durante tres años.
"Con profundo dolor, Radio Nacional de Honduras acompaña a nuestra compañera Allison Rodríguez por la pérdida irreparable de su amado hijo. Elevamos nuestras oraciones para que Dios le brinde consuelo y fortaleza en este momento tan difícil", dice el mensaje de condolencias por parte de la radio donde trabaja la periodista y madre del menor.