"Fue lo mejor que tuve en mi vida": Mensaje de novia de Joshua, víctima de accidente en El Paraíso

Tras dos años de relación, un trágico accidente le arrebató el amor de su vida a Daniela Ruiz, quien recuerda con cariño los momentos que en vida le dio Joshua, una de las víctimas que perdió la vida en el accidente ocurrido la madrugada del domingo. Aquí el mensaje que dejó ella tras su muerte.
La madrugada del domingo -5 de octubre- cuatro personas murieron en un fatal accidente vehicular registrado en la carretera hacia Danlí, específicamente en las vueltas de Guayabillas, a la altura del desvío hacia Yuscarán, El Paraíso.
En el accidente estuvo involucrado un vehículo Honda Civic de color azul, en el que viajaban cinco personas; tres perdieron la vida. Joshua era el conductor de este carro.
Según el reporte preliminar, el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el carro de Joshua colisionó de frente contra una camioneta roja, donde viajaban dos personas; solo sobrevivió una.
Entre las víctimas que viajaban con Joshua se encontraban sus primos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla, ambos fallecidos en el impacto. Otros dos amigos que los acompañaban sobrevivieron y permanecen ingresados en un centro asistencial
Daniela Ruiz, novia de Joshua, compartió en una entrevista exclusiva con La Prensa de Grupo OPSA los momentos que vivió junto a él, recordando el amor con el que se construyó su relación.
“Éramos tan inseparables, todo nuestro tiempo era pasarlo juntos. Era tan especial y cariñoso, me mostraba tanto su amor... solo tengo que decir que fue lo mejor que tuve en mi vida", expresó Daniela
Agregó: "Nunca me dejó sola, siempre me cuidó y siempre me decía: ‘Estando conmigo nunca te va a pasar nada, porque mi deber será cuidarte toda mi vida’”.
Reveló que Joshua soñaba con ser un profesional exitoso y era apasionado por las motocicletas. En sus redes sociales compartía sus viajes en su moto, la cual presumía en todas sus fotos.
Joshua, originario de Ojo de Agua, Yuscarán, era el menor de nueve hermanos. Se dedicaba a realizar viajes y fletes en su localidad.
El reporte indica que en la camioneta roja también perdió la vida el pequeño Fabián Alejandro Cedillo, de tan solo tres años de edad. Su madre resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un hospital en Tegucigalpa.
Con bellas fotos, Daniela Ruiz recuerda los dos años que vivió junto a Joshua, quien hoy deja en gran dolor y luto a su familia.