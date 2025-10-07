Condenan a 27 años de prisión a hombre que mató a machetazos a su pareja en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Olvin Mauricio Martínez Coto, quien figuraba entre los 10 criminales más buscados del país, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el asesinato de su expareja y otros dos delitos cometidos en el municipio de Cucuyagua, Copán. La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado, tras la aceptación de culpabilidad del imputado.

Martínez Coto fue capturado en Estados Unidos y retornado a Honduras el 23 de julio de 2025, según confirmaron las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ese país. De acuerdo con el fallo judicial, Martínez Coto recibió 18 años y 9 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Issis Josseline Alvarenga Acevedo, su expareja. A esta pena se suman 7 años por homicidio en grado de tentativa inacabada contra Reyna Castro, y 1 año con 6 meses por allanamiento de domicilio agravado.

Los hechos