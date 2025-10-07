Condenan a 27 años de prisión a hombre que mató a machetazos a su pareja en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Olvin Mauricio Martínez Coto, quien figuraba entre los 10 criminales más buscados del país, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el asesinato de su expareja y otros dos delitos cometidos en el municipio de Cucuyagua, Copán.
La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado, tras la aceptación de culpabilidad del imputado.
Martínez Coto fue capturado en Estados Unidos y retornado a Honduras el 23 de julio de 2025, según confirmaron las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ese país.
De acuerdo con el fallo judicial, Martínez Coto recibió 18 años y 9 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Issis Josseline Alvarenga Acevedo, su expareja.
A esta pena se suman 7 años por homicidio en grado de tentativa inacabada contra Reyna Castro, y 1 año con 6 meses por allanamiento de domicilio agravado.
Los hechos
El Ministerio Público, con base en las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Santa Rosa de Copán, determinó que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2021, cuando Martínez Coto irrumpió de forma violenta en la vivienda de Reyna Castro, portando un machete.
Durante el ataque, el agresor asesinó a Issis Alvarenga y dejó gravemente herida a Castro, quien logró sobrevivir.
La Fiscalía Regional de Occidente presentó el requerimiento fiscal que permitió llevar el caso hasta sentencia firme.
Previo a su captura, la Policía Nacional de Honduras había ofrecido una recompensa de 500,000 lempiras a quien proporcionara información sobre su paradero.
Martínez Coto fue finalmente ubicado por agentes del ICE en Long Island, Nueva York, donde se ocultaba para evadir la justicia hondureña.