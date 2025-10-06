Cuadro a cuadro: video capta accidente donde murieron padres de periodista en la CA-5

Cintia Granados y Jenry Ulloa perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-5, a inmediaciones del desvío a Masica, en Villanueva, Cortés, momento que quedó grabado en cámaras de vigilancia. Aquí el cuadro a cuadro del accidente:
Una cámara de vigilancia ubicada en la carretera CA-5, a la altura de la aldea Dos Caminos, captó el momento exacto del accidente donde perdieron la vida los padres de la periodista Etny Ulloa.
El hecho ocurrió la tarde del domingo -5 de octubre- exactamente a eso de las 3:24 p.m. El video inicialmente muestra a los dos vehículos implicados en el accidente.
Según los testigos, el conductor del vehículo azul tipo paila intentó realizar un giro al carril contrario de la carretera, sin percatarse de que otro segundo carro venía en la misma vía,
El vehículo avanzó en el mismo carril, provocando que el vehículo amarillo impactara fuertemente el carro donde viajaba la pareja.
El carro tipo paila fue arrastrado unos pocos metros en la carretera, según se muestra en la grabación. Según relató la periodista, hija de las víctimas, su padre salió volando del carro tras el impacto.
Los esposos, originarios de la comunidad Las Cañadas de Villanueva, se conducían junto a su hijo menor en un vehículo tipo pickup, marca Mazda, color azul, cuando ocurrió el fatal percance.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el estado en el que quedaron los dos vehículos tras el impacto.
El conductor del vehículo color amarillo sufrió lesiones leves, principalmente dolor en el tórax.
La noticia ha conmovido a colegas, amigos y habitantes de la zona norte del país, quienes han expresado su solidaridad con la joven periodista, reconocida por su trabajo en medios locales.