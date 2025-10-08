  1. Inicio
  2. · Sucesos

Niña muere en los brazos de su padre mientras buscaban ayuda médica en Ocotepeque

El padre de la menor la trasladaba en sus brazos hasta una zona segura, donde los recibiría una ambulancia, sin embargo, la pequeña no aguantó y murió muchos kilómetros antes

  • 08 de octubre de 2025 a las 10:33
Niña muere en los brazos de su padre mientras buscaban ayuda médica en Ocotepeque

El padre de la pequeña la cargó mientras cruzaba un río en La Encarnación, Ocotepeque.

Foto: Cortesía.

Ocotepeque, Honduras.- Una escena de dolor y desesperación marcó a los habitantes de La Encarnación, Ocotepeque, donde una niña de tres años murió en los brazos de su padre mientras intentaban llegar a un hospital en medio de las lluvias e inundaciones que afectaron la zona.

La menor fue identificada como Nathaly Danitza Hernández Rivas, quien perdió la vida cuando su familia trataba de trasladarla a un centro asistencial. Sin embargo, las fuertes precipitaciones habían dejado intransitable el camino entre Lucerna y La Encarnación, debido a la crecida del río Hondo, lo que impidió el paso de vehículos y ambulancias.

Hallan sin vida a hombre arrastrado por río en Namasigüe

Ante la urgencia, los padres decidieron cruzar el río cargando a la pequeña en brazos, con la esperanza de alcanzar atención médica al otro lado. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que el padre atraviesa la corriente sosteniendo a Nathaly, mientras la madre, descalza y con algunas pertenencias, lo sigue con dificultad.

Hasta el momento, se desconoce cuál era la emergencia médica por la que la niña estaba siendo trasladada, solo se conoció que su estado de salud se había complicado horas antes del hecho.

Vecinos y allegados lamentaron profundamente la tragedia, recordando a Nathaly como una niña alegre y llena de vida. “Fue una tragedia que pudo evitarse si hubiera paso o asistencia médica más cercana”, expresó un poblador en redes sociales.

A su casa llegan a matar a un hombre en el sector del Medio Aguán en Olanchito

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias