Niña muere en los brazos de su padre mientras buscaban ayuda médica en Ocotepeque

La menor fue identificada como Nathaly Danitza Hernández Rivas , quien perdió la vida cuando su familia trataba de trasladarla a un centro asistencial. Sin embargo, las fuertes precipitaciones habían dejado intransitable el camino entre Lucerna y La Encarnación, debido a la crecida del río Hondo, lo que impidió el paso de vehículos y ambulancias.

Ocotepeque, Honduras.- Una escena de dolor y desesperación marcó a los habitantes de La Encarnación, Ocotepeque, donde una niña de tres años murió en los brazos de su padre mientras intentaban llegar a un hospital en medio de las lluvias e inundaciones que afectaron la zona.

Ante la urgencia, los padres decidieron cruzar el río cargando a la pequeña en brazos, con la esperanza de alcanzar atención médica al otro lado. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que el padre atraviesa la corriente sosteniendo a Nathaly, mientras la madre, descalza y con algunas pertenencias, lo sigue con dificultad.

Hasta el momento, se desconoce cuál era la emergencia médica por la que la niña estaba siendo trasladada, solo se conoció que su estado de salud se había complicado horas antes del hecho.

Vecinos y allegados lamentaron profundamente la tragedia, recordando a Nathaly como una niña alegre y llena de vida. “Fue una tragedia que pudo evitarse si hubiera paso o asistencia médica más cercana”, expresó un poblador en redes sociales.