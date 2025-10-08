A su casa llegan a matar a un hombre en el sector del Medio Aguán en Olanchito

Según reportes preliminares, varios sujetos fuertemente armados irrumpieron en la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien murió de manera inmediata. El hombre aún no ha sido identificado por las autoridades.

Olanchito, Yoro.- Un hombre fue asesinado dentro de su vivienda en la comunidad conocida como 4 de Enero, en el sector Medio Aguán del municipio de Olanchito, Yoro.

Vecinos relataron que los atacantes llegaron directamente al domicilio y abrieron fuego sin mediar palabra, desatando momentos de pánico entre los residentes de la zona. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ministerio Público y Fiscalía se trasladaron al lugar para realizar el reconocimiento cadavérico, la recolección de evidencias y el levantamiento de testimonios que permitan identificar tanto a la víctima como a los responsables del crimen.

La escena fue acordonada mientras los peritos de la Dirección Policial de Investigaciones documentaron los indicios y analizan posibles rutas de escape utilizadas por los atacantes.

En los últimos meses, el sector Medio Aguán ha sido escenario de hechos violentos y enfrentamientos armados, por lo que líderes comunitarios han reiterado el llamado a reforzar la presencia policial preventiva.