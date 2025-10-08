Policía municipal acepta que mató a su expareja y a la amiga

El proceso, fijado para las 10:00 am, implicaría que Velásquez Torres ratifique ante el juez que conoce la causa la confesión hecha previamente, donde reconoció los crímenes, para solicitar la vía alterna del procedimiento abreviado, la cual fue aceptada en común acuerdo por la Fiscalía y su defensa.

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez fijó para el miércoles 22 de octubre el desarrollo de la audiencia de procedimiento abreviado en contra de Luis André Velásquez Torres , un policía municipal de La Lima, Cortés, acusado de matar a su expareja y a la amiga de esta.

El acusado enfrenta el delito de feminicidio agravado en contra de su expareja, quien era hija de un pastor evangélico, Cinthia Carolina Castro Castañeda, de 26 años de edad, y de Génesis Nasareth Cerrato Montes, de 19 de edad, una bailarina profesional.

Se informó que se le acusó de feminicidio agravado por ambas muertes porque ejerció su poder como hombre y hubo premeditación y alevosía contra las dos víctimas.

El doble crimen. El expediente del Ministerio Público establece que el doble crimen ocurrió a las 3:00 am del domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Cinthia Carolina ingresaba a su casa en la colonia Los Maestros, en La Lima, con su amiga.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según las investigaciones, Luis André vigiló a las mujeres desde que departían en un centro bailable, siempre en La Lima, y cuando vio que estaban por marcharse salió en su motocicleta y las esperó a que llegaran a la vivienda de Cinthia, con quien había terminado hacía cinco meses una relación sentimental.

Una vez que las jóvenes se bajaron del taxi vip que contrataron les salió al encuentro y les disparó en reiteradas ocasiones con su arma de reglamento: una pistola calibre 9 milímetros, la cual cargaba siempre, ya que también estaba asignado a la protección del alcalde limeño.