Carlos Lara, hijo de pastor que murió tras ser atropellado cuando iba a su trabajo en SPS

Un joven motociclista perdió la vida la noche del lunes -6 de octubre- tras ser arrollado por una rastra en el segundo anillo de la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Su padre localizó el lugar del accidente tras una corazonada. Esto dijo:
El cuerpo de Carlos Roberto Lara Sánchez, de 26 años, quedó completamente destrozado tras ser aplastado por una rastra.
De acuerdo con los primeros informes, Carlos se dirigía hacia una gasolinera donde laboraba durante la noche, cuando fue embestido por la pesada unidad, que aparentemente le quitó el derecho de vía.
La víctima quedó desmembrada y con el cráneo destruido tras caer bajo las llantas del vehículo. La motocicleta en la que se conducía quedó a un costado de su cuerpo.
El conductor responsable del accidente se dio a la fuga, por lo que un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realiza las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.
Carlos residía en la colonia Villa Ernestina de la ciudad industrial, según indicaron sus familiares, quienes llegaron al lugar del accidente tras enterarse de la tragedia.
Su padre, Carlos Lara, pastor de la iglesia Fuente de Fe y Alabanza en la colonia Mi Única Esperanza, se mostró visiblemente conmovido al llegar al lugar.
Según relató, una corazonada lo llevó hasta la escena del accidente mientras participaba en una cadena de oraciones con parte de su feligresía.
“Yo sentía una corazonada y por eso me vine para acá. La gente decía que había un muerto y cuando me acerqué vi que era mi hijo”, contó.
El pastor explicó que su hijo estaba soltero y no tenía hijos. Al momento de la tragedia, Carlos se dirigía a su centro de trabajo en una gasolinera ubicada en la colonia Guadalupe.