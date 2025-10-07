  1. Inicio
Regresaba de Guatemala y murió tras defender a sus padres de asalto: caso de Carlos Pérez en SPS

Cuando iba ingresando a la casa de sus padres tras su retorno de vacaciones, Carlos fue atacado por personas que intentaban robarles y, en un intento de impedirlo, perdió la vida

  • 07 de octubre de 2025 a las 18:25
1 de 10
1 de 10

El futbolista Carlos Pérez Raudales perdió la vida cuando intentó evitar un asalto en la casa de sus padres, en la colonia Brisas de Expocentro de San Pedro Sula, luego de regresar de disfrutar sus vacaciones. Aquí los detalles de lo ocurrido:

 Foto: Redes sociales
2 de 10
2 de 10

Carlos Daniel Pérez Raudales, de 21 años, murió luego de que varios hombres armados ingresaron a la vivienda con intención de robar y lo atacaran.

 Foto: Redes sociales
3 de 10
3 de 10

Carlos, que había regresado de Guatemala tras disfrutar de la Semana Morazánica alrededor de las 7:30 de la noche, trató de impedir el asalto y proteger a sus padres. En ese momento fue atacado a disparos por los delincuentes.

 Foto: Redes sociales
4 de 10
4 de 10

El joven quedó gravemente tras recibir al menos dos impactos de bala en su cuerpo.

Foto: Redes sociales
5 de 10
5 de 10

Sus familiares y vecinos intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial, pero el joven falleció debido a la gravedad de las heridas.

 Foto: Redes sociales
6 de 10
6 de 10

Carlos era un joven promesa del fútbol hondureño. Formaba parte de las reservas del Club Platense Junior, un reconocido equipo sampedrano con presencia en categorías juveniles y ligas menores.

 Foto: Redes sociales
7 de 10
7 de 10

Cursaba la carrera de Ingeniería en Tecnología Electrónica en la Universidad de San Pedro (Usap), donde también expresaron su pesar por la pérdida.

 Foto: Redes sociales
8 de 10
8 de 10

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos, acompañándolos en este momento de dolor. Que el recuerdo de su vida y su luz sigan presentes en nuestra comunidad universitaria”, expresó la Usap.

 Foto: Redes sociales
9 de 10
9 de 10

El club lamentó su fallecimiento con un mensaje en redes sociales, donde expresó su tristeza por la muerte del joven deportista.

 Foto: Redes sociales
10 de 10
10 de 10

Las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables del ataque que terminó con la vida del joven sampedrano.

 Foto: Redes sociales
