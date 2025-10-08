  1. Inicio
Hallan sin vida a hombre arrastrado por río en Namasigüe

El cuerpo estaba soterrado por lodo y arena a la orilla del río. Fue encontrado por elementos del Cuerpo de Bomberos y voluntarios que se unieron a la búsqueda

  • 08 de octubre de 2025 a las 10:12
Hallan sin vida a hombre arrastrado por río en Namasigüe

El Cuerpo de Bomberos rescató el cadáver y se lo entregó a los familiares.

Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- Sin vida fue encontrado la mañana de este miércoles el cuerpo de un hombre que había sido arrastrado por un río en el municipio de Namasigüe, Choluteca, zona sur de Honduras.

La víctima, identificada como Edwin José Escalante Carranza, permanecía desaparecida desde hacía 72 horas. Los equipos de rescate intensificaron la búsqueda hasta localizar el cuerpo río abajo, en una zona cubierta de lodo.

Personal del Cuerpo de Bomberos extrajo el cadáver, que se encontraba semienterrado debido a la arena arrastrada por el torrente, y posteriormente lo entregó a sus familiares.

Los parientes de Escalante Carranza llevaron el cuerpo a su vivienda; sin embargo, solo lo velarán por unas horas, ya que presenta un avanzado estado de descomposición.

Otra víctima

El lunes, tras más de 48 horas de búsqueda, el Cuerpo de Bomberos y miembros de la comunidad también hallaron sin vida a un menor que había sido arrastrado por la corriente de un río en el municipio de San Sebastián, Lempira.

El pequeño fue identificado como Keener Eliud Gómez Vásquez, de 13 años, originario de la comunidad de Malsincales, Belén Gualcho, Ocotepeque.

El menor había sido reportado como desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente mientras se trasladaba a caballo junto a su familia.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
