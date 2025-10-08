  1. Inicio
Hombre es asesinado a machetazos cerca de un basurero en Cortés

Un hombre fue hallado sin vida en un basurero en la colonia La Democracia de San Manuel, Cortés, tras recibir múltiples heridas de arma blanca tipo machete

  • 08 de octubre de 2025 a las 06:58
Un hombre fue asesinado a machetazos en la colonia Omonita, entre La Lima y El Progreso. El sospechoso es buscado por la Policía tras el violento crimen.

 Foto: captura de pantalla

Cortés, Honduras.- Un hombre fue asesinado a machetazos la mañana de este miércoles en la colonia La Democracia, municipio de San Manuel, Cortés. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un depósito de basura, cubierto con una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

Testigos relataron que el ataque fue perpetrado por un hombre que, según versiones preliminares, podría tener problemas mentales.

Autoridades policiales desplegaron varias patrullas en la zona para localizar al sospechoso, quien huyó tras cometer el crimen.

Vecinos informaron que la víctima no era conocida en el sector y que su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindar auxilio, pero al arribar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La escena fue acordonada mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan el levantamiento y recaban evidencias para esclarecer el hecho violento.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

