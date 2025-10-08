Hombre es asesinado a machetazos cerca de un basurero en Cortés

Cortés, Honduras.- Un hombre fue asesinado a machetazos la mañana de este miércoles en la colonia La Democracia, municipio de San Manuel, Cortés. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un depósito de basura, cubierto con una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.
Testigos relataron que el ataque fue perpetrado por un hombre que, según versiones preliminares, podría tener problemas mentales.
Autoridades policiales desplegaron varias patrullas en la zona para localizar al sospechoso, quien huyó tras cometer el crimen.
Vecinos informaron que la víctima no era conocida en el sector y que su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindar auxilio, pero al arribar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
La escena fue acordonada mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan el levantamiento y recaban evidencias para esclarecer el hecho violento.