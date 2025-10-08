Hombre es asesinado a machetazos cerca de un basurero en Cortés

Cortés, Honduras.- Un hombre fue asesinado a machetazos la mañana de este miércoles en la colonia La Democracia, municipio de San Manuel, Cortés. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un depósito de basura, cubierto con una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

Testigos relataron que el ataque fue perpetrado por un hombre que, según versiones preliminares, podría tener problemas mentales.

Autoridades policiales desplegaron varias patrullas en la zona para localizar al sospechoso, quien huyó tras cometer el crimen.