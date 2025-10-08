  1. Inicio
Carbonizado en el interior de su vehículo muere adulto mayor en Intibucá

El hombre impactó con su carro en un árbol provocando un incendio. Transeúntes intentaron salvarle la vida, sin embargo, las llamas se lo impidieron

  • 08 de octubre de 2025 a las 06:36
Las autoridades llegaron al lugar para rescatar el cuerpo y realizar las indagaciones del caso.

Foto: Cortesía.

Intibucá, Honduras.- Un hombre murió carbonizado en el interior de su vehículo. El hecho se registró en la carretera que conduce de Jesús de Otoro hacia La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima, quien aún no ha sido identificada, derrapó en la carretera e impactó contra un árbol, provocando que el automotor se incendiara.

Al presenciar el accidente, un grupo de personas se acercó para intentar liberar al conductor; sin embargo, las puertas quedaron atoradas y las llamas se propagaron rápidamente, impidiendo el rescate.

El cadáver del hombre, una persona de la tercera edad, quedó completamente carbonizado en el interior del vehículo. Elementos del Cuerpo de Bomberos extinguieron el fuego y extrajeron el cuerpo de la víctima.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el conductor perdió el control del vehículo.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
