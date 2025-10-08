Carbonizado en el interior de su vehículo muere adulto mayor en Intibucá

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima, quien aún no ha sido identificada, derrapó en la carretera e impactó contra un árbol, provocando que el automotor se incendiara.

Intibucá, Honduras.- Un hombre murió carbonizado en el interior de su vehículo. El hecho se registró en la carretera que conduce de Jesús de Otoro hacia La Esperanza, Intibucá , en el occidente de Honduras.

Al presenciar el accidente, un grupo de personas se acercó para intentar liberar al conductor; sin embargo, las puertas quedaron atoradas y las llamas se propagaron rápidamente, impidiendo el rescate.

El cadáver del hombre, una persona de la tercera edad, quedó completamente carbonizado en el interior del vehículo. Elementos del Cuerpo de Bomberos extinguieron el fuego y extrajeron el cuerpo de la víctima.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el conductor perdió el control del vehículo.