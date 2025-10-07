Es un agricultor: Policía revela cómo habrían asesinado a Michell Palma en Olancho

Un agricultor es el presunto asesino de la jovencita de tan solo 20 años, quien fue ultimada en una cantina del sector de Palestina, Patuca, Olancho. El sospechoso ya fue capturado por las autoridades.
El presunto responsable, capturado por la Policía Nacional este martes 7 de octubre, es un hombre de 36 años que se dedicaba a labores agrícolas.
Anni Michell Palma, de 20 años de edad, fue asesinada a balazos el pasado viernes 3 de octubre en Patuca, departamento de Olancho. Según sus familiares, era una joven llena de vida.
Tras la captura, la Policía Nacional reveló cómo ocurrieron los hechos y con quién se encontraba la víctima en el momento del crimen. A continuación, los detalles.
Rita Obando, subinspectora de la Policía Nacional, relató que, al momento de la tragedia, Michell Palma se encontraba dentro de una cantina junto a varios familiares y amigos.
"Ella supuestamente estaba consumiendo bebidas alcohólicas con familiares y amistades. El hechor se aproximó a ella, intentó enamorarla, pero ella no accedió a sus peticiones", explicó Obando en SPDH.
Luego de que la joven rechazara al agresor, según Obando, este "sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones".
"Este ciudadano, luego de darle muerte a la joven, se dio a la fuga con rumbo desconocido", agregó la oficial.
La captura del sospechoso se realizó en la aldea Alianza, en Patuca. Al momento del arresto únicamente se le decomisó un teléfono celular.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente por el delito de feminicidio en perjuicio de Michell Palma.