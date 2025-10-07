Detención judicial a maestra acusada de atacar con ácido a su madre en Copán

Corquín, Copán.- Un juez dictó detención judicial contra Iris Alejandra Romero López, maestra de 33 años, señalada de atacar con ácido a su madre en el municipio de Corquín, departamento de Copán.

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en su contra por los delitos de maltrato familiar y lesiones, luego de que las investigaciones confirmaran que el pasado 22 de septiembre Iris Alejandra Romero López roció a su progenitora con ácido para cañerías de alta potencia, causándole severas quemaduras en el rostro y cuerpo.

Según el informe policial, la acusada engañó a su madre haciéndole creer que intentaría suicidarse. Cuando la víctima acudió a auxiliarla, la docente le lanzó el líquido corrosivo, provocándole lesiones de consideración.