Detención judicial a maestra acusada de atacar con ácido a su madre en Copán

Corquín, Copán.- Un juez dictó detención judicial contra Iris Alejandra Romero López, maestra de 33 años, señalada de atacar con ácido a su madre en el municipio de Corquín, departamento de Copán.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en su contra por los delitos de maltrato familiar y lesiones, luego de que las investigaciones confirmaran que el pasado 22 de septiembre Iris Alejandra Romero López roció a su progenitora con ácido para cañerías de alta potencia, causándole severas quemaduras en el rostro y cuerpo.
Según el informe policial, la acusada engañó a su madre haciéndole creer que intentaría suicidarse. Cuando la víctima acudió a auxiliarla, la docente le lanzó el líquido corrosivo, provocándole lesiones de consideración.
La agredida fue trasladada de emergencia al Hospital de Occidente, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.
Autoridades detallaron que la sospechosa fue capturada el 30 de septiembre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de permanecer varios días prófuga.
El expediente del caso fue remitido al Ministerio Público, que solicitó la medida de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo con las indagaciones, la mujer ya había protagonizado episodios previos de violencia contra su madre y habría amenazado con agredir a otros familiares.