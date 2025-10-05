Siete muertos y 74 heridos dejó la Semana Morazánica en Honduras

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Al menos siete personas fallecieron y 74 resultaron heridas durante el asueto comprendido entre el 27 de septiembre y este domingo 5 de octubre, informó el subsecretario de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, <b>José Benedicto Santos.</b>En declaraciones a periodistas, Santos detalló que cuatro personas murieron en accidentes de tránsito y tres por inmersión, mientras que la mayoría de los lesionados se registraron en percances viales ocurridos en distintos puntos del país.De acuerdo con el informe del <b>Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm),</b> durante el feriado se contabilizaron 70 accidentes viales y 14 colisiones, que dejaron 74 personas heridas.