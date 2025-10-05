  1. Inicio
  2. · Honduras

Ministro Luther Castillo tras fatal accidente en Siguatepeque: "Dios nos libró de la muerte"

En una publicación en Facebook, el ministro mostró un gran agradecimiento con todas las personas que han estado al pendiente de su familia y el proceso de recuperación

  • 05 de octubre de 2025 a las 11:38
Ministro Luther Castillo tras fatal accidente en Siguatepeque: Dios nos libró de la muerte

El ministro de Ciencia y Tecnología publicó algunas imágenes de su proceso de recuperación tras el accidente.

 Foto: Cortesía Facebook Luther Castillo

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Ciencia y Tecnología de Honduras, Luther Castillo Harry, reapareció en redes luego de sufrir un aparatoso accidente el pasado 28 de septiembre en la carretera que de Intibucá conduce a Siguatepeque.

En una publicación en su perfil de Facebook, el ministro mostró un gran agradecimiento con todas las personas que han estado a su lado en este proceso de recuperación, pues detalló que sufrió algunas heridas, pero nada fue de gravedad.

"El domingo 28 de septiembre a las 12:45 del mediodía tuvimos un aparatoso accidente automovilístico junto a mi familia y mi equipo de trabajo, en la carretera de Intibucá hacia Siguatepeque", comenzó contando.

Cardenal Rodríguez insta a hacer de la política un servicio noble para Honduras

"Dios nos libró de la muerte y conservo nuestras vidas, después de más de 1 hora de pérdida de la consciencia, Dios tiene un propósito y una misión para nosotros, por eso nos sostuvo en sus manos", mencionó.

Junto a la publicación, Castillo compartió algunas imágenes de cómo quedó el vehículo en el que él se conducía y algunas imágenes de cómo ha sido su proceso de recuperación.

Honduras será la sede del Consejo de la Organización Internacional del Café

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias