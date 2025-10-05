Ministro Luther Castillo tras fatal accidente en Siguatepeque: "Dios nos libró de la muerte"

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Ciencia y Tecnología de Honduras, Luther Castillo Harry, reapareció en redes luego de sufrir un aparatoso accidente el pasado 28 de septiembre en la carretera que de Intibucá conduce a Siguatepeque.

En una publicación en su perfil de Facebook, el ministro mostró un gran agradecimiento con todas las personas que han estado a su lado en este proceso de recuperación, pues detalló que sufrió algunas heridas, pero nada fue de gravedad.

"El domingo 28 de septiembre a las 12:45 del mediodía tuvimos un aparatoso accidente automovilístico junto a mi familia y mi equipo de trabajo, en la carretera de Intibucá hacia Siguatepeque", comenzó contando.