Ministro Luther Castillo tras fatal accidente en Siguatepeque: "Dios nos libró de la muerte"

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Ciencia y Tecnología de Honduras, Luther Castillo Harry, reapareció en redes luego de sufrir un aparatoso accidente el pasado 28 de septiembre en la carretera que de Intibucá conduce a Siguatepeque.
En una publicación en su perfil de Facebook, el ministro mostró un gran agradecimiento con todas las personas que han estado a su lado en este proceso de recuperación, pues detalló que sufrió algunas heridas, pero nada fue de gravedad.
"El domingo 28 de septiembre a las 12:45 del mediodía tuvimos un aparatoso accidente automovilístico junto a mi familia y mi equipo de trabajo, en la carretera de Intibucá hacia Siguatepeque", comenzó contando.
"Dios nos libró de la muerte y conservo nuestras vidas, después de más de 1 hora de pérdida de la consciencia, Dios tiene un propósito y una misión para nosotros, por eso nos sostuvo en sus manos", mencionó.
Junto a la publicación, Castillo compartió algunas imágenes de cómo quedó el vehículo en el que él se conducía y algunas imágenes de cómo ha sido su proceso de recuperación.