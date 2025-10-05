Cardenal Rodríguez insta a hacer de la política un servicio noble para Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante la homilía de este domingo 5 de octubre, instó a todos a hacer de la política un servicio noble para Honduras.

"¿Cuántas moreras hay hoy en toda la conmoción política que se está viviendo? ¿Por qué no las arrancamos de raíz y las plantamos en el mar? Para que surja lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo amable que es el plan de Dios", inició mencionando en su sermón.

"La política es una actividad noble, nos dice el Concilio Vaticano II. La política es el camino democrático y limpio para llegar al poder, para servir, para amar, para el bien común", aseguró.

Agregó: "Pero cuando hacemos de eso una actividad negativa, llena de maniobras sucias, es la morera que hay que plantar en el mar".

"Jesús termina con una pequeña parábola de un campesino modesto que solo tiene un criado. Su jornada no termina en el campo, sino en la casa donde tiene que preparar y servir la cena. Jesús invita a todos los discípulos a identificarse con la situación del siervo. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer", asegura el líder de la iglesia Católica.

"Qué bello que cada uno de nosotros pudiera decirle hoy al Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, así como la Virgen María le dijo al Señor, hemos hecho lo que teníamos que hacer", siguió.

Para finalizar, el cardenal recordó que "se aproxima una fecha muy importante para el futuro de Honduras. Ojalá que cada uno delante de su conciencia y delante de Dios pueda decirle, he hecho lo que tenía que hacer. Jesús viene a decirnos a sus discípulos que necesitamos considerarnos como pobres siervos, sin pretensiones, en un mundo de soberbia, en un mundo de búsqueda de reconocimientos y poder, Jesús nos invita a la humildad y a no esperar agradecimientos y recompensas humanas".