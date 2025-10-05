  1. Inicio
Honduras será la sede del Consejo de la Organización Internacional del Café

Por primera vez en la historia, Honduras será la sede del Consejo de la Organización Internacional del Café, según lo confirmó Iván Romero

  • 05 de octubre de 2025 a las 08:54

Tegucigalpa, Honduras.-El embajador de Honduras en Inglaterra y representante permanente de la Organización Internacional del Café (OIC), Iván Romero, confirmó este domingo que Honduras será sede del 140 periodo de sesiones de la OIC, por primera vez en la historia.

"Honduras, nuestro país, será la sede por primera vez en la historia del 140 periodo de sesiones del Consejo de la Organización Internacional del Café, OIC, a celebrarse en la ciudad de San Pedro Sula, del 13 al 17 de octubre del presente", detalla Romero en un video compartido en redes sociales.

Aseguró que cuando la presidenta Xiomara Castro "me instruyó para presentar la candidatura de Honduras como sede de este importante encuentro, sentí una gran alegría y una gran satisfacción y oportunamente nuestra propuesta que presenté ante el consejo fue aceptada por unanimidad de todos sus miembros".

Exportación de 6.1 millones de sacos de café generó $2,147.28 millones

"La OIC es la única organización intergubernamental dedicada al tema del café y sus miembros representan actualmente el 93% de la producción mundial y el 63% del consumo mundial", detalló.

Agregó que "nos corresponde a los hondureños sentirnos orgullosos y ofrecer a nuestro visitante lo mejor de nuestra patria".

Romero detalló que más de 200 personalidades de todas partes del mundo estarán en San Pedro Sula y visitarán los cafetales y otros lugares de atracción turística.

"En sus deliberaciones se abrirá una gran oportunidad y única para el diálogo entre gobiernos, el sector privado, los socios para el desarrollo, la sociedad civil y todas las partes interesadas en el café a fin de afrontar juntos los desafíos que enfrenta el sector mediante la cooperación internacional y fomentar mejores oportunidades", finalizó el también decano de embajadores en Londres.

Café dejará a Honduras $2,050 millones en divisas en cosecha 2024-2025

Aprobación

En 2024, el entonces canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, informó que Honduras había sido elegida para el 140 periodo de sesiones del Consejo de la OIC.

"Para Honduras es muy importante la realización de la 140ª sesión del Consejo Internacional del Café, lo que reafirma su liderazgo a nivel mundial y permite que los productores hondureños tengan acceso a más y mejores mercados", dijo en ese momento.

