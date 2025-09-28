  1. Inicio
Ministro Luther Castillo sufre accidente de tránsito junto a su familia en Intibucá

El ministro de Senacit, Luther Castillo, tuvo un accidente vial en Intibucá este domingo junto a su esposa e hijo, siendo este último el más afectado

  • 28 de septiembre de 2025 a las 21:20
Luther Castillo se encontraba en Intibucá para asistir a un mitín político de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. Lamentablemente, se accidentó en la carretera a inmediaciones de la laguna Madre Vieja.

 Foto: Cortesía

La Esperanza, Intibucá.- El ministro de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), Luther Casillo, sufrió un accidente de tránsito junto a su familia cuando viajaban por el departamento de Intibucá, en la zona occidental de Honduras.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía de este domingo a la altura de la laguna Madre Vieja, en la carretera que conduce desde el municipio de Siguatepeque hacia La Esperanza.

El funcionario se trasladaba en una camioneta con su esposa e hijo hacia el municipio de Intibucá para asistir al mitín político de la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

Sin embargo, el vehículo se salió de la carretera, dejando lesionada a la esposa de Castillo y a su hijo menor de edad.

Castillo y su familia fueron trasladados inicialmente al hospital Doctor Enrique Aguilar Cerrato ubicado en el municipio de Intibucá. La condición de salud de la cónyuge de Castillo era estable, pero la de su hijo era más delicada, teniendo que ser tratado por un neurólogo.

Debido a que el centro asistencial al que llegaron no contaba con un especialista en neurología, Castillo y su familia se transportaron hacia Tegucigalpa por medio de un helicóptero.

El ministro Castillo y su familia abordaron el helicóptero de la Fuerza Aérea en el campo AGADI en La Esperanza.

 (Foto: Cortesía-Charly Pineda vía Facebook)
El titular de Senacit fue acompañado por el Cuerpo de Bomberos hacia el campo AGADI ubicado en La Esperanza, donde realizaron el trasbordo al vehículo aéreo de la Fuerza Aérea Hondureña.

Hasta el momento, ni la Senacit ni otra institución gubernamental se ha referido sobre el percance que sufrió Luther Castillo y sus parientes, quienes se encuentran bajo observación médica.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

