  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico

Desde las primeras horas de este domingo, miles de hondureños emprendieron su viaje de regreso a sus hogares luego de disfrutar del Feriado Morazánico

  • 05 de octubre de 2025 a las 09:20
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
1 de 12

Desde horas muy tempranas de este domingo, los vacacionistas comenzaron a retornar a sus hogares luego de disfrutar del feriado Morazánico 2025, que se extendió del 1 al 3 de octubre.

Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
2 de 12

En las principales carreteras del país se observan largas filas de vehículos particulares y autobuses del transporte público con ciudadanos que regresan desde los distintos destinos turísticos del país y del extranjero.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
3 de 12

El feriado, que se otorga cada año en honor a los próceres hondureños, se trasladó nuevamente a la primera semana de octubre conforme al Decreto Legislativo No. 78-2015.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
4 de 12

El asueto se unifica los días 3, 12 y 21 del mes de octubre bajo la denominación de “Semana Morazánica”. En el sector público se suma a días libres a cuenta de vacaciones para hacer un asueto más largo.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
5 de 12

Familias completas se transportan en autobuses para regresar a sus ciudades después de varios días de descanso.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
6 de 12

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que los empleados públicos gozaron del descanso desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, aunque los días 29 y 30 fueron tomados a cuenta de vacaciones.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
7 de 12

Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) precisó que el sector privado inició su asueto el miércoles 1 de octubre al mediodía y lo concluyó el sábado 4 al mediodía.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
8 de 12

Durante la Semana Morazánica, miles de hondureños aprovecharon los días de descanso para visitar distintos destinos turísticos del país.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
9 de 12

Viajando al extranjero y al interior del país generando una alta movilización en terminales terrestres y puntos fronterizos.

 Foto: Copeco Honduras
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
10 de 12

Con el retorno masivo de vacacionistas, las autoridades de tránsito mantienen operativos en las principales vías del país para garantizar un regreso seguro a casa.

 Foto: EL HERALDO
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
11 de 12

Muchos hondureños aprovecharon la Semana Morazánica para compartir en familia, conocer nuevos destinos y disfrutar de las playas, montañas y centros turísticos del país.

 Foto: EL HERALDO
Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico
12 de 12

El feriado permitió a miles de ciudadanos desconectarse de la rutina laboral y reencontrarse con sus seres queridos antes de retomar sus actividades cotidianas.

 Foto: Copeco Honduras
Cargar más fotos