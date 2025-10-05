Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico

Desde horas muy tempranas de este domingo, los vacacionistas comenzaron a retornar a sus hogares luego de disfrutar del feriado Morazánico 2025, que se extendió del 1 al 3 de octubre.
En las principales carreteras del país se observan largas filas de vehículos particulares y autobuses del transporte público con ciudadanos que regresan desde los distintos destinos turísticos del país y del extranjero.
El feriado, que se otorga cada año en honor a los próceres hondureños, se trasladó nuevamente a la primera semana de octubre conforme al Decreto Legislativo No. 78-2015.
El asueto se unifica los días 3, 12 y 21 del mes de octubre bajo la denominación de “Semana Morazánica”. En el sector público se suma a días libres a cuenta de vacaciones para hacer un asueto más largo.
Familias completas se transportan en autobuses para regresar a sus ciudades después de varios días de descanso.
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que los empleados públicos gozaron del descanso desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, aunque los días 29 y 30 fueron tomados a cuenta de vacaciones.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) precisó que el sector privado inició su asueto el miércoles 1 de octubre al mediodía y lo concluyó el sábado 4 al mediodía.
Durante la Semana Morazánica, miles de hondureños aprovecharon los días de descanso para visitar distintos destinos turísticos del país.
Viajando al extranjero y al interior del país generando una alta movilización en terminales terrestres y puntos fronterizos.
Con el retorno masivo de vacacionistas, las autoridades de tránsito mantienen operativos en las principales vías del país para garantizar un regreso seguro a casa.
Muchos hondureños aprovecharon la Semana Morazánica para compartir en familia, conocer nuevos destinos y disfrutar de las playas, montañas y centros turísticos del país.
El feriado permitió a miles de ciudadanos desconectarse de la rutina laboral y reencontrarse con sus seres queridos antes de retomar sus actividades cotidianas.