En larga caravana y bajo lluvia: así retornan capitalinos por carretera al sur

El Feriado Morazánico terminó, por lo que muchas personas comenzaron a retornar del interior del país hacia la capital durante este domingo -5 de octubre- para iniciar una nueva semana laboral o de estudios. El lente de EL HERALDO captó las largas filas de vehículos en puntos claves como la carretera al Sur del país.
A pesar de las condiciones climáticas que han dejado altas temperaturas y algunos momentos de lluvia, los viajeros no han postergado el regreso a sus hogares.
En medio de la saturación vial que se está experimentando, las autoridades y conductores temen que las incidencias aumenten.
En ese sentido, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indicó que se activó el dispositivo Caravanas de Retorno Seguro 2025, con la finalidad de salvaguardar la vida de miles de hondureños que regresan a la capital”.
Cabe mencionar que zonas como Taulabé, en Comayagua, y las salidas hacia Olancho, Oriente y la ruta al Sur son monitorizadas para reducir el riesgo de congestión y accidentes.
Hasta ahora, la policía informó que no se han registrado incidencias durante el desarrollo de las caravanas, gracias a la organización y a la vigilancia vial.
Las autoridades instan a respetar normas de tránsito y conducir con precaución para evitar incidentes.
Entre las recomendaciones, se destaca moderar la velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas al manejar, usar cinturón de seguridad y vigilar a menores de edad.
En cuanto al clima, las lluvias persisten en el Distrito Central, lo que aumenta la probabilidad de carreteras resbaladizas y visibilidad reducida para los conductores.
Las autoridades Cenaos han dado a conocer a través de sus canales oficiales que las condiciones no son estáticas y que pueden variar; por lo que recomiendan buscar puntos de asistencia vial establecidos.
Mientras tanto, los viajeros continúan retornando a sus destinos en la capital, cargados con maletas y esperando avanzar con fluidez pese al tráfico vehicular que se ha reportado en los puntos clave.
Para los capitalinos que no acostumbran a salir de viaje en la Morazánica, lo anterior significa que la tranquilidad y el descongestionamiento vial que se registró en las calles durante los días de feriado llegó a su fin.