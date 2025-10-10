  1. Inicio
Dos menores son arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López de la capital

Los menores fueron identificados como Josué Isaí Herrera Flores, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Funes, de 8 años

  • 10 de octubre de 2025 a las 19:14
Josué Isaí y Dilan Andrés fueron arrastrados por una quebrada.

Josué Isaí y Dilan Andrés fueron arrastrados por una quebrada.

 Foto: Cortesía Bomberos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Dos menores de edad fueron arrastrados por una quebrada crecida por las fuertes lluvias que han azotado la capital en las últimas horas en la colonia Cantarero López.

Los menores fueron identificados como Josué Isaí Herrera Flores, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Funes, de 8 años.

De acuerdo con la información preliminar, tres menores de edad que venían saliendo de la escuela intentaron cruzar la quebrada que presenta crecimiento debido a las lluvias.

Alerta amarilla para 8 departamentos de Honduras por lluvias; 10 restantes permanecen en verde

Al momento de cruzar, la fuerza de la corriente los arrastró, pero uno de ellos logró salir a tiempo, sin embargo, Josué y Dilan fueron llevados por la fuerza del agua.

Las personas que estaban en el lugar lograron ver todo lo que pasó y alertaron a los familiares, quienes rápidamente llamaron a los bomberos quienes comenzaron con la búsqueda de estos pequeños.

Una unidad comenzó a buscarlos en el sector de la desaparición, mientras que otra unidad se traslada hasta otro punto de la capital donde desemboca la quebrada en la que se fueron los menores.

Vaguada de superficie dejará lluvias de moderadas a fuertes en Honduras este sábado

