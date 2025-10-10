Dos menores son arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Dos menores de edad fueron arrastrados por una quebrada crecida por las fuertes lluvias que han azotado la capital en las últimas horas en la colonia Cantarero López.

Los menores fueron identificados como Josué Isaí Herrera Flores, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Funes, de 8 años.

De acuerdo con la información preliminar, tres menores de edad que venían saliendo de la escuela intentaron cruzar la quebrada que presenta crecimiento debido a las lluvias.