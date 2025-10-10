Dos menores son arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Dos menores de edad fueron arrastrados por una quebrada crecida por las fuertes lluvias que han azotado la capital en las últimas horas en la colonia Cantarero López.
Los menores fueron identificados como Josué Isaí Herrera Flores, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Funes, de 8 años.
De acuerdo con la información preliminar, tres menores de edad que venían saliendo de la escuela intentaron cruzar la quebrada que presenta crecimiento debido a las lluvias.
Al momento de cruzar, la fuerza de la corriente los arrastró, pero uno de ellos logró salir a tiempo, sin embargo, Josué y Dilan fueron llevados por la fuerza del agua.
Las personas que estaban en el lugar lograron ver todo lo que pasó y alertaron a los familiares, quienes rápidamente llamaron a los bomberos quienes comenzaron con la búsqueda de estos pequeños.
Una unidad comenzó a buscarlos en el sector de la desaparición, mientras que otra unidad se traslada hasta otro punto de la capital donde desemboca la quebrada en la que se fueron los menores.