Alerta amarilla para 8 departamentos de Honduras por lluvias; 10 restantes permanecen en verde

La influencia de una vaguada en superficie mantendrá las condiciones atmosféricas inestables, generando abundante nubosidad y precipitaciones dispersas en gran parte del país

  • 10 de octubre de 2025 a las 18:13
Ocho departamentos están bajo alerta amarilla y los 10 restantes permanecen en verde.

 Foto: Cortesía Copeco

Tegucigalpa, Honduras.-Elevan a alerta amarilla ocho departamentos de Honduras por las fuertes lluvias que han azotado el país en las últimas horas a causa de una vaguada en superficie.

De acuerdo con la alerta declarada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, son los departamentos bajo esta alerta.

De igual manera, informaron que El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Olancho, permanecen bajo alerta verde por un periodo de 24 horas, a partir de las 4:00 de la tarde de este viernes 10 de octubre.

Vaguada de superficie dejará lluvias de moderadas a fuertes en Honduras este sábado

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), "la influencia de una vaguada en superficie mantendrá las condiciones atmosféricas inestables, generando abundante nubosidad y precipitaciones dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, siendo más intensas y alcanzando los mayores acumulados en las regiones suroccidental, central, sur y suroriente".

Lluvias continuarán el fin de semana por una vaguada

El fin de semana se esperan lluvias de moderadas a fuertes en la mayor parte de Honduras debido a una vaguada que ingresó el viernes, informó Víctor Ortega, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El especialista detalló que las lluvias más intensas se concentrarán en las regiones fronterizas con El Salvador: la zona sur occidente, el centro, pero también en parte del oriente del país.

"Esperamos precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. En todas las regiones se van a seguir registrando lluvias de moderadas a fuertes", dijo. El experto advirtió que las lluvias, principalmente, ocurrirán en la tarde y noche.

La vaguada dejará hasta 100 milímetros de lluvia en departamentos como Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho.

"Las lluvias estarían extendiéndose a todas las regiones, por eso se extendió la alerta amarilla para esos departamentos fronterizos con El Salvador. El resto del país se mantiene en alerta verde", comentó.

El experto advirtió que el suelo está saturado debido a la lluvia, por eso existe peligro de deslizamientos en zonas vulnerables de la capital, el oriente y occidente de Honduras. También podría haber crecida de ríos.

Últimas Noticias