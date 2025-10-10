Alerta amarilla para 8 departamentos de Honduras por lluvias; 10 restantes permanecen en verde

Tegucigalpa, Honduras.-Elevan a alerta amarilla ocho departamentos de Honduras por las fuertes lluvias que han azotado el país en las últimas horas a causa de una vaguada en superficie. De acuerdo con la alerta declarada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, son los departamentos bajo esta alerta. De igual manera, informaron que El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Olancho, permanecen bajo alerta verde por un periodo de 24 horas, a partir de las 4:00 de la tarde de este viernes 10 de octubre.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), "la influencia de una vaguada en superficie mantendrá las condiciones atmosféricas inestables, generando abundante nubosidad y precipitaciones dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, siendo más intensas y alcanzando los mayores acumulados en las regiones suroccidental, central, sur y suroriente".

Lluvias continuarán el fin de semana por una vaguada