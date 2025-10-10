Presidenta declara estado de emergencia en la capital por intensas lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que azotaron la tarde y noche de este viernes el Distrito Central llevaron a la presidenta Xiomara Castro a declarar estado de emergencia en la capital de la República, ante los múltiples daños ocasionados por las precipitaciones y el riesgo que enfrentan miles de familias en zonas vulnerables. La mandataria anunció la medida a través de su cuenta oficial en la red social X, donde explicó que la decisión se tomó “en ejercicio de sus facultades constitucionales” y tras recibir el análisis del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la solicitud formal del alcalde capitalino, Jorge Aldana.

“El objetivo es atender a la población, establecer prioridades de acción, ejecutar labores de salvamento, rescate y reconstrucción, y prevenir mayores daños a las personas y sus bienes”, expresó la presidenta en su comunicado.

Más temprano, se activó el Centro de Operación de Emergencia Municipales (COEM), que coordina las acciones de respuesta ante la emergencia y reúne a distintas instituciones, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña, Copeco, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes trabajan de forma conjunta para brindar atención inmediata en las zonas afectadas. En la tarde, la Alcaldía Municipal del Distrito Central decretó alerta roja en 277 barrios y colonias ubicadas en las riberas del río Choluteca, consideradas de alto riesgo por las crecidas del caudal y los deslizamientos de tierra registrados en las últimas horas.