Tragedia en la Cantarero: niño arrastrado por quebrada fue hallado sin vida y entre la basura

La angustia por encontrar al segundo menor desaparecido crece, mientras su caso se suma al ocurrido hace menos de un mes en San Pedro Sula (el 15 de septiembre), cuando un niño fue arrastrado por la corriente de un canal y un policía se lanzó al agua para salvarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles: el oficial, identificado como Kevin Pérez murió y su cadáver fue hallado horas más tarde y el menor Elvis Eliú Bautista Guillén, de 11 años, continúa sin ser ubicado.