Tragedia en la Cantarero: niño arrastrado por quebrada fue hallado sin vida y entre la basura

La consternación se apoderó de la capital de Honduras desde la tarde del viernes 10 de octubre, cuando dos niños desaparecieron tras ser arrastrados por la corriente de una quebrada desbordada por las lluvias en la colonia Cantarero López. Tras horas de búsqueda, uno de los menores fue hallado sin vida.
Los menores fueron identificados como Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Fúnez, de 8 años. Ambos regresaban de la escuela cuando, al bajarse de un autobús, fueron arrastrados por la corriente que invadía gran parte de la calle.
Junto a ellos iba otro menor, quien dijo ser primo de los desaparecidos, pero que afortunadamente logró salvarse de ser llevado por el agua. Un video aficionado captado por el pasajero de un autobús muestra al niño, vistiendo su uniforme, desesperado, intentando meterse al agua y gritando por ayuda para rescatar a los otros dos niños.
Desde ese momento se activaron las acciones de búsqueda para encontrar a ambos niños, pero la lluvia era copiosa y los distintos afluentes estaban muy crecidos.
Las labores se retomaron este sábado 11 de octubre por la mañana en diferentes puntos estratégicos hacia donde esa quebrada puede desembocar: una de esas zonas fue la colonia 1 de Diciembre, siempre en la capital del país.
Cuando la corriente bajó, ahí en la colonia 1 de Diciembre, en el muro de un puente peatonal y atrapado entre un montón de basura, estaba el cuerpo de uno de los niños. Su torso quedó descubierto después de haber sido arrastrado violentamente por el agua, su camisa escolar quedó atorada en su cuello y cubriendo su cabeza.
Con esfuerzos, el Cuerpo de Bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas, lograron liberar el cadáver del menor, quien todavía no ha sido identificado.
Su pequeño cuerpo fue colocado dentro de una bolsa negra y llevado a la morgue del Ministerio Público para su identificación.
En el lugar, la consternación era evidente: familiares y hasta habitantes del sector donde fue encontrado el cuerpo observaban impotentes el traslado del cadáver.
Además, quedaba en el aire la pregunta: ¿dónde está el otro niño desaparecido?... El tiempo para encontrarlo es corto, pues para este sábado también se pronosticaron fuertes lluvias que podrían prolongar a las autoridades la búsqueda.
La tragedia ha empañado la culminación del periodo escolar, que está a unas cuantas semanas de ocurrir, pues los pequeños regresaban de una jornada educativa más, sin imaginar lo que pasaría.
Esto ha ocasionado que en redes sociales y en distintos espacios de opinión pública, muchas personas sugieran que se debe tomar medidas como la suspensión de clases en temporada de lluvias.
Y aunque el hallazgo del cuerpo de uno de los menores le permitirá a sus familiares darle sepultura, la pérdida es incalculable.
La angustia por encontrar al segundo menor desaparecido crece, mientras su caso se suma al ocurrido hace menos de un mes en San Pedro Sula (el 15 de septiembre), cuando un niño fue arrastrado por la corriente de un canal y un policía se lanzó al agua para salvarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles: el oficial, identificado como Kevin Pérez murió y su cadáver fue hallado horas más tarde y el menor Elvis Eliú Bautista Guillén, de 11 años, continúa sin ser ubicado.